La Línea celebra Halloween con el V Horror Freak

La Casa de la Juventud de La Línea se transformará en un escenario de miedo y diversión con motivo del V Horror Freak, una programación especial organizada por la delegación de Juventud del Ayuntamiento en colaboración con las asociaciones locales Hijos de Caín y Lo Sé Y Me Importa (LSYMI). El evento se celebrará del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre y ofrecerá tres jornadas repletas de actividades temáticas para todos los públicos.

El concejal de Juventud, Alejandro Rodríguez, explicó que el programa “busca ofrecer una alternativa de ocio temático que incluye pasajes del terror, concursos y actividades lúdicas”, destacando además la importancia de estas iniciativas “para promover la participación juvenil y el ocio en un entorno seguro dentro del municipio”.

La primera jornada, el viernes 31 de octubre, estará centrada en el terror inmersivo. De 17.00 a 23.00, los asistentes podrán recorrer el Pasaje del Terror, inspirado este año en la película The Conjuring. La tarde incluirá también concursos de disfraces, con una categoría infantil a las 18.00 y otra para adultos a las 21.00. Además, a las 19.30 se celebrará una original ‘subasta de objetos malditos’, cuyos beneficios se destinarán a la organización The Animal Collective.

El sábado 1 de noviembre estará dedicado al juego y la interacción. Desde las 14.00 hasta las 20.30, se desarrollará un Juego de Rol en Vivo, con inscripciones disponibles a través del formulario digital. También se organizará una Yincana a las 17.30, un concurso de gritos a las 19.00, y se proyectarán cortos de terror durante toda la jornada.

La programación concluirá el domingo 2 de noviembre con una Ludoteca Terrorífica abierta de 12.00 a 19.00 en la sala grande de la Casa de la Juventud. Durante este día también se celebrarán partidas del juego de rol “10 Velas”, un juego multitudinario del Lobo de Castronegro y un concurso de calabazas decoradas, que pondrá el toque final a un fin de semana de auténtico miedo.

Rodríguez reiteró que el V Horror Freak pretende consolidarse como “una cita esperada dentro de la programación juvenil de La Línea, combinando diversión, creatividad y convivencia en un ambiente seguro y participativo”.