Todo sobre Tosantos 2025 en el Campo de Gibraltar: tradición, mercados y memoria

Tosantos es mucho más que una fecha en el calendario. Es una cita con la memoria, una oportunidad para rendir homenaje a quienes ya no están y, al mismo tiempo, celebrar la vida a través de la gastronomía, las tradiciones y la convivencia. En el Campo de Gibraltar, esta festividad que une devoción y alegría se vive intensamente entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.

Durante los días previos, las familias acuden a los cementerios para adecentar las tumbas de sus seres queridos. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, los camposantos se llenan de flores y de visitantes que mantienen viva la memoria de sus difuntos. Un día después, el 2 de noviembre, se celebra el Día de los Fieles Difuntos, dedicado a los cristianos fallecidos.

¿Por qué vamos al mercado?

El origen de Tosantos se remonta al siglo XIX, en el mercado central de Cádiz. Como el 1 de noviembre el mercado cerraba, los gaditanos acudían el día anterior a abastecerse, y en 1876 el Ayuntamiento decidió amenizar la jornada con música y decoraciones. Aquella iniciativa tuvo tanto éxito que pronto se extendió por toda la provincia. Hoy, los mercados de Tosantos combinan la tradición con guiños modernos: junto a las batatas, castañas o nueces, aparecen calabazas y decoraciones de Halloween, pero el espíritu original —la unión entre memoria, constumbre y comunidad— sigue intacto.

Sabores que evocan recuerdos

El aroma de las castañas asadas y el sabor de los frutos secos marcan el ritmo de la celebración. Las batatas asadas, símbolo del otoño, se reinterpretan hoy con miel, cacao o té matcha. Los huesos de santo —cilíndricos y rellenos de yema o cabello de ángel— incorporan versiones con chocolate o café, mientras que los panellets, de origen catalán, ganan terreno con sus variantes de piñones, coco o pistacho.

En Tarifa, las tradicionales cajillas de La Tarifeña, elaboradas con almendra, son un emblema del dulce artesanal local. Tampoco faltan los buñuelos de viento, rellenos de nata o crema, y los clásicos andaluces: arroz con leche, pestiños y rosquitos, protagonistas de muchas sobremesas familiares en todas las fiestas.

Algeciras: la gran noche del mercado

La Noche de Tosantos volverá a llenar de ambiente el centro de Algeciras el viernes 31 de octubre. El mercado “Ingeniero Torroja” será el epicentro con unos cuarenta puestos de productos típicos, música y actividades para todas las edades. Imperdibles los cartuchitos de A. Martín en el interior del mercado. Desde las 20:00 habrá animación infantil, actuaciones musicales de David Cordobés, Daniel Valencia y el grupo KM90, además de la entrega de premios del concurso escolar de dibujo.

El mercado “Hotel Garrido” abrirá la programación a las 14:00 con la actuación de Andrés Sánchez, seguida de talleres y pasacalles de la banda “Amando Herrero”. En el Parque María Cristina se instalará un rincón infantil y la Plaza Alta acogerá un photocall, exhibiciones y un espectáculo de magia. La jornada culminará con un flashmob a las 20:00 y la apertura excepcional del comercio local hasta las 23:00.

Los Barrios: mercado artesanal y altar de los muertos

En Los Barrios, el Paseo de la Constitución acogerá del 31 de octubre al 2 de noviembre el tradicional Mercado de Tosantos y Artesanos, con dulces y repostería elaborados por hermandades locales. Una de las actividades más singulares será el Altar de los muertos, inspirado en la tradición mexicana, que podrá visitarse en la Casa Urritia (31 de octubre de 18:00 a 00:00 y el 1 y 2 de noviembre de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00).

El 1 de noviembre habrá mercado artesanal y actuaciones nocturnas, mientras que barriadas como Palmones y Los Cortijillos celebrarán degustaciones y concursos de repostería.

San Roque: mercadillo y animación familiar

La Alameda Alfonso XI acogerá el Mercadillo de Tosantos, que abrirá el viernes 31 a las 18:30. El sábado y domingo funcionará desde las 10:00 hasta las 23:45 con animaciones, juegos y música. Además, el Mercado Diego Ponce ofrecerá talleres infantiles y degustaciones el sábado por la mañana, junto a la actuación del grupo de baile Soul Fusion.

Tarifa: tradición y fiesta

El mercado de abastos de Tarifa y el mercado Virgen del Carmen serán las sedes tarifeñas de Tosantos, donde se podrá disfrutar de los puestos desde las 16:00 hasta la medianoche.

Preparativos de Tosantos en Algeciras. / Erasmo Fenoy

Cementerios: memoria y homenaje

Durante estos días, los cementerios del Campo de Gibraltar amplían horarios y programan actos religiosos:

Algeciras: del 14 de octubre al 2 de noviembre, abiertos de 8:00 a 19:00. El 1 de noviembre habrá rezo del Ángelus (12:00), Rosario (16:30) y Misa (17:00), además de actos nocturnos hasta las 2:00. El 2, misa en Botafuegos a las 12:00.

del 14 de octubre al 2 de noviembre, abiertos de 8:00 a 19:00. El 1 de noviembre habrá rezo del Ángelus (12:00), Rosario (16:30) y Misa (17:00), además de actos nocturnos hasta las 2:00. El 2, misa en Botafuegos a las 12:00. La Línea: abierto de 9:00 a 18:00 hasta el 2 de noviembre. El 1 de noviembre, traslado de la Virgen del Carmen a las 8:30 y misa el día 2 a las 12:00.

abierto de 9:00 a 18:00 hasta el 2 de noviembre. El 1 de noviembre, traslado de la Virgen del Carmen a las 8:30 y misa el día 2 a las 12:00. San Roque : cementerios abiertos del 25 de octubre al 2 de noviembre de 8:00 a 18:00.

cementerios abiertos del 25 de octubre al 2 de noviembre de 8:00 a 18:00. Los Barrios: cementerios de Los Barrios y Los Cortijillos abiertos de 10:00 a 19:00, con misas el domingo a las 11:30 y 17:00.

cementerios de Los Barrios y Los Cortijillos abiertos de 10:00 a 19:00, con misas el domingo a las 11:30 y 17:00. Tarifa: abierto de 8:00 a 18:00.

abierto de 8:00 a 18:00. Jimena : horario habitual, de 10:00 a 18:00.

horario habitual, de 10:00 a 18:00. Castellar : abierto de 9:00 a 22:00 hasta el 2 de noviembre.

abierto de 9:00 a 22:00 hasta el 2 de noviembre. San Martín del Tesorillo: abierto las 24 horas.

Entre la memoria y la celebración

Tosantos mantiene su esencia en una época en la que las influencias anglosajonas, como Halloween, conviven con las tradiciones locales. Es una fiesta que invita a recordar, a compartir y a disfrutar de los sabores del otoño. En los mercados, en las calles o en casa, cada dulce, cada flor y cada encuentro familiar se convierten en un homenaje a la vida y a quienes la dejaron atrás, recordando que la memoria también puede celebrarse con alegría.