El Campo de Gibraltar amplía el horario de sus cementerios por Tosantos: descúbrelos municipio a municipio

Con motivo de Tosantos y el Día de los Fieles Difuntos, los ayuntamientos del Campo de Gibraltar han preparado horarios especiales y actividades religiosas en sus cementerios para que los vecinos puedan acudir a rendir homenaje a sus seres queridos.

Algeciras

Desde el 14 de octubre y hasta el 2 de noviembre, los cementerios Viejo y de Botafuegos de Algeciras amplían su horario al público, permaneciendo abiertos todos los días de 8:00 a 19:00.

El 1 de noviembre, a las 10:00, se producirá el traslado de María Santísima Sagrario de la Trinidad desde su templo en San José Artesano al Cementerio Antiguo. A las 12:00, rezo del Ángelus y Responso. A las 16:30, Santo Rosario y seguidamente, a las 17:00, Santa Misa. Por la noche, de 23:00 a 2:00, exposición del Santísimo Sacramento y, a medianoche, Corona Dolorosa. La capilla permanecerá abierta toda la noche.

El 2 de noviembre, las celebraciones comenzarán a las 12:00 con el Ángelus y continuarán con el mismo horario de Rosario y Misa por la tarde.

Como novedad, el Cementerio de Botafuegos acogerá también una Santa Misa el día 2 a las 12:00.

La Línea

El Cementerio de San José de La Línea amplía su horario hasta el 2 de noviembre de 9:00 a 18:00 (normalmente cierra a las 17:00). Además, se celebrarán diversos actos:

El sábado 1 de noviembre, a las 8:30, traslado de la Virgen del Carmen desde la parroquia hasta el cementerio, por la avenida Cartagena y la carretera del Cementerio.

El domingo, los actos empiezan a las 11:00 con ofrenda floral del alcalde y concejales en la Cruz Inmemorial a las Víctimas de la Guerra Civil. 15 minutos después, se realizarán ofrendas a los personajes ilustres, linenses fallecidos en campos de concentración y víctimas del naufragio del Utopía. Para finalizar, a las 12:00 habrá Santa Misa de Fieles Difuntos en el interior del cementerio.

San Roque

Todos los cementerios de San Roque permanecerán abiertos de forma ininterrumpida de 8:00 a 18:00 del 25 de octubre al 2 de noviembre.

El Ayuntamiento reforzará la limpieza y el mantenimiento de los recintos durante esos días.

Los Barrios

Los cementerios de Los Barrios y Los Cortijillos abrirán en horario de 10:00 a 19:00. El domingo, Día de los Difuntos, se celebrarán misas en distintos puntos del municipio. Por la mañana, a las 11:30, en el cementerio de Los Cortijillos y la iglesia de Los Barrios. A la tarde, el cementerio de Los Barrios acogerá una misa a las 17:00 y lo hará de nuevo la iglesia de Los Barrios a las 19:30.

Tarifa

El cementerio municipal de Tarifa abrirá de 8:00 a 18:00 de forma ininterrumpida para facilitar a los vecinos que acudan a celebrar este día.

Jimena

El cementerio de Jimena mantendrá su horario habitual sin modificaciones, por lo que las puertas estarán abiertas al público de 10:00 a 18:00.

Castellar

Hasta el domingo 2 de noviembre, el cementerio de Castellar permanecerá abierto de 9:00 a 22:00, con un horario más amplio que el habitual para permitir las visitas durante todo el día.

San Martín del Tesorillo

El cementerio de Tesorillo permanecerá abierto las 24 horas, como es constumbre, para que los vecinos puedan acudir en cualquier momento a rendir homenaje a sus seres queridos.