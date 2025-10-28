Tradición con sabor: los dulces típicos de Tosantos para disfrutar en el Campo de Gibraltar

En un tiempo en el que conviven nuestras tradiciones con las influencias anglosajonas de Halloween, el Día de Tosantos sigue resistiendo con sus aromas a castañas, miel y almendra. En los mercados del Campo de Gibraltar, este 31 de octubre y 1 de noviembre no faltarán los frutos secos, protagonistas indiscutibles de la jornada, ni las imprescindibles castañas asadas, que tiñen de otoño cada rincón.

Junto a ellos, otros clásicos mantienen viva la esencia de esta festividad. Las batatas o boniatos asados, tan presentes en la memoria colectiva, se han modernizado con versiones que combinan miel y té matcha o aceite de coco y cacao, demostrando que la tradición también puede ser innovadora.

En el terreno de la repostería, los huesos de santo siguen siendo un símbolo del Día de Todos los Santos. De forma cilíndrica y rellenos tradicionalmente de yema o cabello de ángel, hoy conquistan a los más golosos con sabores como chocolate, café o incluso kinder.

En Tarifa, las cajillas de La Tarifeña aportan un toque local a estas fechas. Elaboradas con base de almendra y reconocibles por su tono blanco, son un auténtico emblema del dulce artesanal gaditano.

La Cajilla de la Tarifeña (Tarifa)

Los buñuelos de viento, esponjosos y ligeros, rellenos de nata o crema, son otra delicia típica de estos días, ideales para acompañar con un café o una infusión.

Por su parte, los panellets, de origen catalán pero cada vez más presentes en todo el país, se consolidan como una opción versátil. Elaborados con almendra molida y boniato o patata, los más clásicos son los de piñones, aunque hoy se presentan en mil versiones: con coco, cacao, pistacho o naranja, e incluso con formas creativas inspiradas en erizos o calabazas.

Y, por supuesto, no pueden faltar los dulces andaluces por excelencia: arroz con leche, pestiños y rosquitos, ese trío que nunca pasa de moda y que sigue siendo la excusa perfecta para reunirse en familia, ya sea alrededor de la cocina o en una pastelería local.

Tosantos, con su mezcla de sabores tradicionales y nuevas tendencias, se reafirma como una celebración del gusto, la memoria y la convivencia entre generaciones, recordando que, aunque cambien las costumbres, el placer de compartir un dulce sigue siendo eterno.