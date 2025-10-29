¿Por qué vamos al mercado a celebrar Tosantos?

Tosantos es una festividad para honrar a quienes ya no están, para cuidar sus espacios y mantener viva su memoria. Durante la última semana de octubre, las familias acuden a los cementerios para adecentar las tumbas de sus seres queridos, y el 1 de noviembre las visitas se suceden mientras las flores llenan los camposantos de color y aroma.

Muchas familias aprovechan también este día para reunirse y celebrar, compartiendo platos y dulces típicos de la fecha, o preparando aquellos que solían ser los favoritos de los ausentes. Es cierto que hoy en día otras influencias, como el Día de Muertos en México —más similar a la celebración española— o Halloween —bastante diferente—, se suman a las festividades de la víspera de Todos los Santos. Sin embargo, en el Campo de Gibraltar aún pervive una tradición muy nuestra: los mercados de Tosantos.

¿De dónde viene esta celebración?

Para empezar, conviene hacer una distinción importante: el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y el 2, el Día de los Fieles Difuntos. La diferencia no solo está en la fecha, sino también en el origen religioso. El primero rinde homenaje a todos los santos, tanto conocidos como anónimos, es decir, a todas las almas que alcanzaron la santidad. El segundo, en cambio, está dedicado a los cristianos bautizados que ya han fallecido.

Una mujer, con los preparativos para Tosantos en el cementerio de Algeciras. / Erasmo Fenoy

¿Por qué vamos al mercado?

El origen de esta costumbre se remonta al siglo XIX, en Cádiz, concretamente en su mercado central. Como el mercado cerraba el 1 de noviembre, muchos gaditanos acudían el día anterior a “la plaza” —como se la conoce popularmente— para comprar los alimentos necesarios. En 1876, el Ayuntamiento decidió impulsar una iniciativa para animar el día: se adornó el mercado y los puestos, se decoró el entorno y una orquesta amenizó la jornada. La propuesta tuvo tanto éxito que atrajo a numerosos gaditanos y visitantes, extendiéndose con el tiempo a otros lugares.

Hoy en día, los mercados de Tosantos combinan los productos típicos de la temporada —como batatas, castañas o frutos secos— con los elementos más modernos de Halloween, como calabazas y brujas. Pero, pese a la fusión de tradiciones, se mantiene intacto el espíritu original: acudir al mercado y compartir una celebración que une memoria, costumbre y comunidad.