¿Por qué vamos al mercado a celebrar Tosantos?

Tosantos es una festividad para honrar a quienes ya no están, para cuidar sus espacios y mantener viva su memoria. Durante la última semana de octubre, las familias acuden a los cementerios para adecentar las tumbas de sus seres queridos, y el 1 de noviembre las visitas se suceden mientras las flores llenan los camposantos de color y aroma.
Muchas familias aprovechan también este día para reunirse y celebrar, compartiendo platos y dulces típicos de la fecha, o preparando aquellos que solían ser los favoritos de los ausentes. Es cierto que hoy en día otras influencias, como el Día de Muertos en México —más similar a la celebración española— o Halloween —bastante diferente—, se suman a las festividades de la víspera de Todos los Santos. Sin embargo, en el Campo de Gibraltar aún pervive una tradición muy nuestra: los mercados de Tosantos.
¿De dónde viene esta celebración?
Para empezar, conviene hacer una distinción importante: el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y el 2, el Día de los Fieles Difuntos. La diferencia no solo está en la fecha, sino también en el origen religioso. El primero rinde homenaje a todos los santos, tanto conocidos como anónimos, es decir, a todas las almas que alcanzaron la santidad. El segundo, en cambio, está dedicado a los cristianos bautizados que ya han fallecido.
¿Por qué vamos al mercado?
El origen de esta costumbre se remonta al siglo XIX, en Cádiz, concretamente en su mercado central. Como el mercado cerraba el 1 de noviembre, muchos gaditanos acudían el día anterior a “la plaza” —como se la conoce popularmente— para comprar los alimentos necesarios. En 1876, el Ayuntamiento decidió impulsar una iniciativa para animar el día: se adornó el mercado y los puestos, se decoró el entorno y una orquesta amenizó la jornada. La propuesta tuvo tanto éxito que atrajo a numerosos gaditanos y visitantes, extendiéndose con el tiempo a otros lugares.
Hoy en día, los mercados de Tosantos combinan los productos típicos de la temporada —como batatas, castañas o frutos secos— con los elementos más modernos de Halloween, como calabazas y brujas. Pero, pese a la fusión de tradiciones, se mantiene intacto el espíritu original: acudir al mercado y compartir una celebración que une memoria, costumbre y comunidad.
