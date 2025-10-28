Cinco ideas de disfraces terroríficos para arrasar este Halloween

El 31 de octubre, Halloween, se acerca y con él, la eterna pregunta: ¿de qué me disfrazo este año? Si la idea es causar un verdadero escalofrío —y alguna risa nerviosa—, estas cinco propuestas reúnen lo mejor del ingenio, el terror y la creatividad que inunda las redes sociales para causar sensación en el Campo de Gibraltar.

Calabazas que cobran vida

Las clásicas calabazas de Halloween vuelven, pero con un toque siniestro. Diana Carolina Huaman y Fernando Kim dan esta idea de calabazas vivientes que pueden hacerse con fieltro y tela. Cuanto más grotesco el acabado, mejor el efecto.

La habitación (del pánico) adolescente

Un cuarto desordenado puede ser más aterrador que cualquier fantasma. Esta idea recrea el caos típico de un dormitorio juvenil, que asusta más que algunos fantasmas. Cose o pega todo lo que veas por su cuerpo y conseguirás ese acabado "suelo de habitación adolescente" en un santiamén.

Un bebé diabólico en la cabeza

Si te pilla el toro, nada como un bebé de juguete al que despiezar para un peinado. En este vídeo Esther Salamanca nos enseña cómo hacer este peinado ideal para quienes van con prisa o para los peques, y así darles más libertad de movimiento.

Una familia de pesadilla

Estos disfraces son ideales si os queréis disfrazar con los peques en familia. Hace falta fieltro, mucha pintura y ganas de dar miedo. Desde los clásicos momias y calaveras, hasta homenajes a Harry Potter o Pesadilla antes de Navidad. Todo un acierto.

Un puercoespín... terroríficamente cute

Este disfraz está causando sensación en las redes sociales. Es muy fácil de hacer, pero requiere tiempo y paciencia. Si quieres hacerlo más terrorífico, solo tienes que añadir un poco de pintura roja y voilà.