Diez recetas para un Halloween escalofriante y delicioso

Halloween no solo es una excusa para disfrazarse y decorar la casa con calabazas, también es el momento perfecto para desatar la creatividad en la cocina. Si este año quieres sorprender a tus invitados, familia —o darte un festín en pareja— aquí tienes un menú completo que combina sabor, originalidad y mucho espíritu “truco o trato”.

Tabla de picoteo terrorífico

Comienza la noche con una tabla tan terrorífica como irresistible. El protagonista: un queso con forma de calavera, rodeado de frutos secos, embutidos y crudités. Es la elección perfecta para abrir el apetito con estilo, ya sea en pareja o con amigos.

Calabaza rellena

Si prefieres una opción más natural, apuesta por una calabaza rellena. Este plato no solo es vistoso, sino también reconfortante: la calabaza sirve como molde para un pollo en salsa delicioso, ideal para mojar pan y disfrutar lentamente entre risas y sustos.

Pizza con forma de calabaza

Los amantes de la pizza no pueden perderse estos saquitos con forma de calabaza, tan fáciles de hacer como sorprendentes. Puedes rellenarlos con tus ingredientes favoritos y dejar volar tu creatividad con distintas combinaciones.

Mano de jamón

Para una presentación más atrevida, prepara una mano de jamón. Sobre una base de galleta salada, se combinan queso de cabra, jamón ibérico y aceitunas negras para dar forma a una creación tan divertida como sabrosa.

Araña de chocolate

Con solo tres ingredientes, estas arañas de chocolate se convierten en el postre más fácil y delicioso de la noche. Además, son perfectas para que los más pequeños se involucren en la cocina y disfruten creando su propio dulce monstruoso.

Momias de salchicha

Un clásico infalible de Halloween: salchichas envueltas en hojaldre, con un toque de queso crema y aceitunas negras para los ojos. Son rápidas de preparar, divertidas y siempre triunfan entre los invitados.

Tarta de sangre

Si necesitas un postre de última hora, esta tarta de sangre es tu salvación. Solo tienes que montar los ingredientes ya preparados para lograr un resultado impactante y deliciosamente siniestro.

Pizza de calaveras

La clave de esta versión está en los champiñones, que transforman una pizza sencilla en un plato con toque “terrorífico”. Puedes usarlos también en otras recetas para mantener la estética de Halloween en toda la mesa.

Telarañas de chocolate

Perfectas para los amantes del contraste dulce-salado, las telarañas de chocolate son fáciles de hacer y aportan un toque crujiente y visual a tu mesa de postres.

Dedos de Halloween

Una propuesta original y de temporada. Estos dedos de Halloween se elaboran con boniato y frutos secos, logrando un entrante sabroso, otoñal y con un aspecto escalofriantemente realista.