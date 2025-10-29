La Línea impone mano dura en Halloween: multas de hasta 3.000 euros por ocultar el rostro o lanzar huevos

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha decretado una batería de medidas extraordinarias para la próxima noche de Halloween con un mensaje claro: “tolerancia cero” ante cualquier acto vandálico. El alcalde, Juan Franco, ha firmado un bando municipal que regula la madrugada del viernes 31 de octubre al sábado 1 de noviembre de 2025, y que pone el acento en la seguridad, especialmente de los menores y jóvenes que participen en la popular celebración.

Para ello, la Jefatura de la Policía Local desplegará un operativo especial de vigilancia destinado a prevenir incidentes y garantizar el orden público durante una noche en la que suelen registrarse conductas incívicas. Las infracciones a las normas establecidas podrán acarrear multas de hasta 3.000 euros, y, en el caso de que los infractores sean menores, sus padres o tutores serán responsables subsidiarios de las sanciones.

El bando municipal detalla una serie de prohibiciones excepcionales con el objetivo de evitar el anonimato y el uso indebido de ciertos objetos. Entre ellas, se incluye la prohibición de la venta y el uso de pasamontañas, bragas de cuello u otras prendas que no formen parte de un disfraz y que puedan utilizarse para ocultar el rostro y evitar la identificación tras un acto vandálico.

También queda prohibida la venta y tenencia de espráis cuyo uso pueda alterar el orden público, así como la posesión de huevos en la vía pública durante las horas intempestivas, una medida que busca evitar los habituales lanzamientos contra personas, vehículos o fachadas de viviendas.

El documento firmado por el alcalde advierte de que los agentes de la autoridad podrán realizar comprobaciones e identificaciones en la vía pública en cualquier momento, especialmente en los casos en los que una persona oculte total o parcialmente su rostro mediante cualquier tipo de prenda u objeto. En caso de resistencia o negativa a colaborar, se aplicará lo dispuesto en el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

El Ayuntamiento recuerda que estas medidas se adoptan con un carácter preventivo, con el fin de proteger la integridad de los participantes y preservar la convivencia ciudadana durante una de las noches más concurridas del año.

“Se hace público para el general conocimiento y estricto cumplimiento por parte de la ciudadanía”, concluye el bando municipal, que subraya la importancia de disfrutar de la festividad “desde el respeto y la responsabilidad”.

Programación

La Línea vivirá tres jornadas de auténtico miedo con la quinta edición del Horror Freak, que transformará la Casa de la Juventud en un espacio de terror, rol y diversión entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.

El viernes 31 de octubre, la programación comenzará con un Pasaje del Terror inspirado en The Conjuring, abierto de 17:00 a 23:00, acompañado de concursos de disfraces (infantil a las 18:00 y adultos a las 21:00) y una original subasta de objetos malditos a las 19:30, cuyos beneficios se destinarán a la organización The Animal Collective.

El sábado 1 de noviembre estará dedicado a la participación. Desde las 14:00 hasta las 20:30, habrá un Juego de Rol en Vivo, una Yincana terrorífica a las 17:30, un concurso de gritos a las 19:00 y proyección de cortos de terror durante toda la tarde.

El domingo 2 de noviembre, el evento cerrará con una Ludoteca Terrorífica abierta de 12:00 a 19:00, partidas de rol del juego 10 Velas, un Lobo de Castronegro multitudinario y un concurso de calabazas decoradas, que pondrá el broche final a un fin de semana de auténtico pavor.

Resumen: