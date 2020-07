“No nos consideramos un pueblo pobre, crecemos y tenemos expectativas de futuro”

Jesús Fernández Rey está al frente del Ayuntamiento más joven del Campo de Gibraltar. Él y su equipo han suplido con mucho trabajo y horas la falta de personal de un municipio que aún está en construcción tras la segregación de Jimena.

¿Cómo se gestiona una situación sanitaria sin precedentes en un pueblo pequeño?

Estando todos al pie del cañón desde el minuto uno. Aunque todas las administraciones se han implicado en el control del virus, los ayuntamientos son la primera barrera, la más cercana a los ciudadanos. Hemos tenido que atender a los vecinos para solucionar muchos problemas con un equipo de gobierno que no ha estado teletrabajando. Hemos estado en la calle incluso cargando las petacas para desinfectar. La desinfección ha sido una de nuestras principales acciones coordinadas con las de la Diputación, la Junta y el Ejército, de manera que prácticamente se ha limpiado a diario.

Usted y su equipo de gobierno han hecho prácticamente de todo durante el estado de alarma. Les hemos visto repartir mascarillas, descargar cajas de comida e incluso felicitar cumpleaños durante el confinamiento.

Estamos construyendo un pueblo a base de horas. El personal del Ayuntamiento y el equipo de gobierno tiene un alto grado de compromiso. Y el pueblo de Tesorillo lo agradece.

¿Ha trastocado mucho la gestión el estado de alarma?

Todo lo que estaba en marcha antes del confinamiento ha salido adelante. Ya tenemos potestad para licitar proyectos y durante estas semanas se han contratado el asfaltado para tres calles y acerado. El normal funcionamiento del Ayuntamiento no se ha visto alterado y seguimos con muchos otros proyectos.

¿Cómo han atendido las emergencias sociales?

Ver a familias que jamás se pensarían en una situación así, en la cola recogiendo lotes del banco de alimentos, es algo que nos ha chocado a todos. Primero nos apoyamos en Cáritas, pero no era suficiente. El Ayuntamiento ha creado un pequeño banco de alimentos propio para entregar a las familias necesitadas una bolsa semanal con productos frescos, carne y verduras, además de los no perecederos del Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar. Hemos logrado en tiempo récord crear esa red de asistencia y atendemos unas 50 familias semanalmente con un desembolso que por el momento ronda los 20.000 euros.

¿Qué ayuda han recibido de otras administraciones?

Tenemos el plan de empleo de la Diputación con 140.000 euros para contratación de personal y materiales y otros 107.000 de la Junta. Nos permitirán dar trabajo a personas en riesgo de exclusión social.

Los alcaldes de IU no han estado de acuerdo con el reparto del superávit de la Diputación. ¿Usted secunda esas quejas?

Sí. Los repartos históricamente han sido más beneficiosos para las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, que es la principal misión de la Diputación. Pero ahora ha entregado un 20% de 10 millones a pueblos pequeños y el 80% restante a las grandes localidades. Nos sentimos perjudicados. Un Plan Invierte pasa así de 250.000 euros a 17.000. Hay que ser solidarios, pero las grandes ciudades tienen otros aportes e impuestos.

Al hilo del dinero, el alcalde de Jimena dijo en una entrevista similar a esta que antes de la segregación había un pueblo pobre y que ahora son dos pueblos muy pobres. ¿Lo comparte?

Creo que es una opinión desafortunada. Los dos pertenecemos a Izquierda Unida pero tengo claro que él es el alcalde de Jimena y yo el de Tesorillo. No voy a opinar de Jimena. No nos consideramos un pueblo pobre, estamos en crecimiento y tenemos expectativas de futuro. Antes teníamos un presupuesto de 500.000 euros dependiente de Jimena y ahora otro muy razonable de 1.300.000 euros. Y todas las subvenciones se han quintuplicado. Jimena mantenía a Tesorillo con parte de la PIE y la Patrica y ahora nosotros recibimos bastante más de manera directa. La diferencia es un mundo. No somos ricos, pero tampoco pobres.

Ha subido el presupuesto. ¿Y la deuda?

"Hemos iniciado el procedimiento para prescribir unos 200.000 euros de deuda. Queremos estar limpios de deudas"

Cuando IU entró en el gobierno de la entonces ELA había una deuda de 900.000 euros generada en la etapa anterior, principalmente con la Seguridad Social y Endesa. Al constituirse el nuevo Ayuntamiento, en 2019, la deuda ya se había rebajado a 500.000 euros. Ahora mismo quedan 400.000 euros y hemos iniciado el procedimiento para prescribir unos 200.000 euros. Queremos estar limpios de deudas.

Prescribir deuda es poco menos que decirle a un acreedor que no se le va a pagar.

Las deudas prescriben si no se reclaman en tiempo y forma. Hay deudas anteriores a 2009 sin reclamar. Va a ser un proceso garantista y se le va a comunicar a los acreedores para que contesten. Si los motivos que expongan están en la ley o si recurren a los tribunales y ganan, se les pagará. Ya hemos pagado 500.000 euros de deudas, voluntad hay. Pero hay cosas que prescriben y debemos tener el valor de hacerlo.

¿Cómo se afronta la etapa post-covid?

Tenemos la ilusión de crecer y muchos proyectos para revitalizar nuestra economía. Ya tenemos las bases para un fondo de ayuda a pymes y autónomos por 25.000 euros par que puedan afrontar gastos. Y otro plan, que llamamos Reactivarte, con 55.000 euros de fondos propios para contratar a empresas locales en pequeños contratos de servicios y obras. Otros 20.000 euros se van a destinar al banco de alimentos local con la compra de comida en comercios locales y hemos eliminado la tasa de las terrazas para todo el año. También tenemos en marcha una campaña en las redes sociales para animar a comprar en Tesorillo y estamos editando nuestro primer folleto turístico con rutas senderistas.

¿Y en infraestructuras?

Queremos remodelar el actual Ayuntamiento a partir de octubre, continuar con la reforma de la Casita de campo, asfaltar más calles y en febrero de 2021 queremos iniciar las obras para construir una piscina municipal valorada en unos 200.000 euros. También se están remodelando equipamientos deportivos y arreglos en las calles.

Hasta que no haya un PGOU propio entiendo que no se pueden promover crecimientos o el polígono que llevaban en su programa electoral.

Hemos pedido ayuda a la Diputación para redactarlo y amortiguar un poco el gasto. Esperamos que nos arrope y ayude.

¿Será entonces cuando puedan buscar inversores para establecerse en Tesorillo?

Los inversores ya nos están buscando. Tenemos gente llamando a la puerta para instalar un huerto solar o también desde el punto de vista hípico como el club Dos Lunas. Estamos llenos de ilusión ante el futuro.