Dani Cerdán: concejal de Tesorillo, DJ y cantante

Los días parecen tener 25 horas para Daniel Cerdán. Es el concejal de Fiestas, Comunicación, Juventud, Participación Ciudadana, Transparencia, Turismo y Cementerio de San Martín del Tesorillo, uno de los municipios más jóvenes de España, constituido como tal hace apenas un año y dos meses. Y Cerdán es, a su vez, el concejal con responsabilidades de gobierno más joven de toda la provincia de Cádiz.

Al filo de los 21 años, este vivaracho tesorillero lleno de inquietudes acaba de cumplir uno de sus sueños desde que era niño, publicar su primer single como cantante. Porque, además de gestionar las concejalías como su actual ocupación principal, Daniel Cerdán es DJ y cantante. De hecho, podría decirse que la política se cruzó en su vida a raíz de su implicación en todas las fiestas del pueblo como mezclador de música y speaker.

Mi juego es un tema de reggaeton comercial cuyo videoclip se grabó en Sotogrande y el Pub Los Naranjos de Castellar. La estética es inconfundible: coches de lujo, chicas y un bar de copas. "Mi juego trata sobre la amistad, las relaciones y la familia. Conté con Juan Carlos Marín JK, de Secadero, un amigo aficionado a las batallas de gallos que canta conmigo el tema", explica Cerdán.

El vídeo, producido por el jimenato Malen, ya está en las principales plataformas digitales y en Youtube ha superado las 5.000 visualizaciones en apenas unos días. En el tema, el joven canta a dúo letras alusivas a la importancia de los amigos y la familia. Y también a las relaciones con las chicas y el "fuego" de una juventud en ebullición, deseosa de tener experiencias. "Creo que no hace falta denigrar a la mujer. Se pueden hacer canciones sin frases que se vayan de lo normal", resume.

En su letra, Mi juego apenas habla de "subir una falda". Prácticamente nada en comparación con un género al que se le suelen atribuir letras machistas. "Los primeros que escucharon el tema fueron mi padre y el alcalde, Jesús Fernández Rey, para no tener problemas", apunta Cerdán.

Cerdán comenzó a mezclar música con once años en su casa, con un pequeño equipo. "No fue hasta los trece, cuando me sentí seguro al cien por cien, cuando mezclé música en público. Mi primer sueldo como mezclador en una fiesta fue con esa edad, 20 euros", recuerda.

Su popularidad en Tesorillo le ha llevado a ser el alma de muchas fiestas y ahora una de las piezas fundamentales del gobierno municipal. "Desde joven he participado en multitud de fiestas, festivales y locales o pubs. Me gusta participar en mi pueblo y me llamaban para animar las fiestas. Ahí fue cuando el entonces presidente de la ELA, Jesús, me propuso entrar en política y acepté", detalla el joven tesorillero, cuarto en las listas con las que IU ganó las elecciones por abrumadora mayoría absoluta en el octavo municipio del Campo de Gibraltar.

Justo antes de fichar por la política, Cerdán iba a buscar trabajo como tanatopractor. Apenas unos días antes de las elecciones municipales concluyeron sus prácticas tras su formación en Tanatopraxia. "De siempre me ha atraído lo fúnebre", apostilla. De ahí que si a alguien le tenía que tocar la concejalía de Cementerio, para él fueran prácticamente todas las papeletas. Y el deporte es otra de las inquietudes del joven. Daniel Cerdán también posee el título superior de actividades deportivas.

Cerdán forma parte, por tanto, de la nueva generación de tesorilleros que se ha implicado al máximo en la creación del nuevo municipio. "Se dedican muchas horas a las gestiones del Ayuntamiento para sacar el pueblo adelante", precisa.

Tras las navidades, en alguna de las 25 horas de sus días. Cerdán comenzará a trabajar en su próximo tema.