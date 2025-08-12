El empresario de Tesorillo Mateo Martín, en prisión acusado de apropiación indebida

El tesorillero Mateo Martín Navarro, exdirectivo de la Unión Deportiva Tesorillo y de la Real Balompédica Linense, así como exgerente de San Roque Suites (el hotel de San Roque Club), ha ingresado en prisión después de su detención durante una operación de la Policía Nacional de Málaga. El empresario, que es uno de los máximos accionistas del Polideportivo Ejido, está acusado de un delito de apropiación indebida.

Según desvela el diario D-cerca, Martín fue arrestado a primeros de agosto en la urbanización de Sotogrande, donde reside, y se encuentra desde el pasado día 7 ingresado en el Centro Penitenciario VII de Madrid, conocido como prisión de Estremera. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario por orden del juez instructor.

D-Cerca también apunta a que la esposa de Mateo Martín estaría difundiendo mensajes para la venta de las acciones con las que cuenta en la entidad ejidense para poder pagar la fianza que le pueda ser impuesta por el juez para abandonar la prisión. Esto, a pesar de que dichas acciones se encuentran embargadas como consecuencia de la denuncia interpuesta en su momento por Alejandro Bouza, antiguo propietario del club, al no recibir la cantidad acordada por la venta de los mencionados títulos.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de El Ejido emitió un auto el pasado 30 de julio de 2024 donde daba a conocer en la parte dispositiva que acordaba "la medida cautelar consistente en la anotación preventiva de la presente querella y en la prohibición de disponer de las acciones que sean titularidad de los querellados". Todo ello después de la denuncia interpuesta por Alejandro Bouza contra Alberto Villaseñor Blanco, Mateo Martín Navarro y Carlos Miguel Fernández Praça. Algo que al mismo tiempo coincide con el hecho de que Mateo Martín haya eludido el cargo de presidente, dejándolo en un primer momento en manos del abogado ejidense Cristian Pozo y estando desierto desde la salida del almeriense de la entidad.

En marzo del año pasado, Mateo Martín (que fue directivo de la Balona bajo la presidencia de Alfredo Gallardo) fue vinculado por varios medios nacionales al Caso Villarejo como El Pintor de las facturas de Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana. Además, era el gerente de San Roque Suites (el hotel de San Roque Club) cuando, en 2017, se produjo un precinto ordenado por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social que obedecía a un proceso de embargo para el establecimiento que, además, arrastraba deudas e impagos tanto con la plantilla de trabajadores como a los proveedores del complejo hotelero.

Desde que Martín llegó al Poli Ejido prometiendo en rueda de prensa dos millones de euros para el lcub, este ha ido acumulando deudas, que sumadas a las generadas por el anterior presidente han sumido a la sociedad anónima deportiva en una auténtica ruina.