Nuevos Aires acusa al PSOE de querer frenar el desarrollo urbanístico de Tarifa

El grupo municipal Nuevos Aires Tarifa ha respondido nuevamente a las críticas vertidas este fin de semana por parte del PSOE de la localidad sobre la aprobación del proyecto urbanístico de Albacerrado, que pasó por el pleno a finales del pasado mes de julio y que tuvo el voto en contra de los socialistas.

El PSOE de Tarifa ha publicado en su perfil de Facebook un vídeo (con cortes) en el que acusan al concejal de Urbanismo, Jorge Benítez (NAT), de pretender "confundir a la ciudadanía" al vincular una subvención lograda por el grupo socialista durante su etapa en el Ayuntamiento para mejorar el ciclo del agua en Atlanterra y El Cuartón con la solución para traer el agua este sector de expansión del municipio. El plan contempla la futura construcción de 514 viviendas —283 de protección oficial y 231 de renta libre—, y ha sido promovido por la empresa Investment Real Estate Tarifa SL, vinculada al Grupo Samarador. Y el equipo de gobierno (PP y NAT) se ha comprometido a dar solución al abastecimiento como una de las prioridades para poder erigir las viviendas.

"En el último Pleno municipal, el PSOE votó en contra de la construcción de 281 viviendas protegidas en Albacerrado, alegando la falta de agua como motivo. Nuestra postura ha sido y seguirá siendo clara: si falta agua, debemos encontrar soluciones y garantizar que esas viviendas se hagan, del mismo modo que ellos hicieron en Atlanterra, donde invirtieron cinco millones de euros y lograron el suministro necesario", ha recordado Nuevos Aires Tarifa, que apunta a que el vídeo con la intervención de Benítez tiene "cortes" que permiten malinterpretar sus palabras ante el Pleno a la par que ha acusado al PSOE de querer frenar el desarrollo urbanístico de Tarifa.

"Esa subvención ya venía destinada específicamente a mejoras hídricas en Atlanterra y El Cuartón, dando así solución a dos problemas importantes de infraestructura en estas zonas. Es aquí donde el PSOE manipula deliberadamente el mensaje. Si no recortaran y distorsionaran los vídeos, la ciudadanía podría escuchar claramente cómo Jorge Benítez explica que, una vez cubiertas estas dos necesidades, se podrán destinar otros recursos para garantizar el suministro en Albacerrado y así permitir la construcción de las VPO. En ningún momento se dijo que esa subvención fuese para Albacerrado, sino que se utilizó como ejemplo de que, con voluntad política y gestión eficiente, es posible conseguir agua para el desarrollo de nuevas viviendas", ha zanjado NAT en un comunicado.