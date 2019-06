El equipo de Dani García exige que en la entrevista no se planteen preguntas sobre la oposición de los grupos ecologistas al proyecto. Dani García las responde sin rehuir el tema.

–¿Qué puede aportar este restaurante a Tarifa?

–Venimos aquí de una manera humilde. Somos gente normal, que disfruta con lo que hace y que hemos creído en este sitio. Porque nos gusta. Nos ofrecen cada semana lugares en millones de sitios a los que decimos que no constantemente. Tarifa tiene ese punto mágico. Nunca llegamos a ningún sitio con una intención de “aquí estoy yo”. Todo lo contrario. Aquí hay gente que lleva muchísimos años, que hace las cosas muy bien y que ha creado la marca Tarifa. No la vamos a crear nosotros. Venimos a aportar nuestro granito de arena. La gente debe valorar si la presencia del grupo Dani García en Tarifa tiene un impacto positivo.

–Hay un sector de la población que no se lo ha puesto fácil.

–No me lo ponen fácil en ningún sitio. En Madrid también hay quien protesta. La vida es así y nadie va a estar conforme con todo. Vivimos en un momento y una situación en la que, a través de las redes sociales, cualquier cosa parece una bomba atómica. Luego te das cuenta del impacto real. De hecho, aquí estamos. Con todo en regla y, si no, no estaríamos aquí.

–¿Las críticas le hacen más fuerte?

–No. En cuanto hay éxito hay crítica. Hagas lo que hagas y seas quien sea. José Tomás es dios y tiene críticas. Hoy leía a Marcos de Quinto. Una persona que acaba de decir que tiene un patrimonio de 50 millones de euros. Eso segrega mucha bilis.

–¿Y las críticas de perfiles de Tripadvisor? Donde la gente da y quita estrellitas fácilmente.

–Ni lo miro. Me parece muy injusto que no haya un Tripadvisor de fotógrafos, abogados, taxistas o periodistas. Es algo sumamente complementario. Se puede vivir con y sin él. Yo solo quiero ser feliz y mi objetivo es que la gente venga y disfrute.

–Y a los ecologistas que han opuesto al restaurante, ¿qué mensaje les envía?

–Lanzo el mensaje de la legalidad. Es tan sencillo como eso. Hay gente que conozco y que trabajaba en sitios en Marbella en plena playa y sin licencia poniendo verde esto. Me da igual. Me resbala. Esa gente también debe buscar su forma de ser feliz. Las últimas críticas nos han llegado por la pasarela que nos han hecho construir y que ha costado una pasta. Y la hemos hecho porque lo legal era tenerla.

–No se puede contentar a todo el mundo.

–En la vida hay gente a la que no le gusta que Amancio Ortega haya donado 300 millones de euros para máquinas para curar el cáncer que valen 30 millones. Y que probablemente todos tengamos algún familiar que las acabe necesitando. Hay que ser sensato.

–¿Vive y deja vivir?

–Sin duda. Precisamente, Tarifa representa eso. Dentro de la legalidad, por supuesto.