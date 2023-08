El Ayuntamiento de San Roque abre un verano más la bocana del río Guadiaro

El Ayuntamiento de San Roque ha abierto este viernes, un verano más, la bocana del río Guadiaro, que permanecía cerrada por la acumulación de arena desde hace dos semanas. El Consistorio contradice a la Junta -que considera que no se trata de una cuestión ambiental, sino de uso de la playa y el río para el baño, la entrada de embarcaciones o deportivo- y afirma que asume esta labor "por motivos medioambientales y de salud" y que reclamará al Gobierno regional las cantidades abonadas en este concepto en los últimos años.

La teniente de alcalde delegada de Infraestructuras y Obras, Belén Jiménez, se ha desplazado a la desembocadura del río para inspeccionar la reapertura, donde una retroexcavadora ha retirado la arena que impedía el intercambio de agua entre el Guadiaro y el mar.

Para Belén Jiménez, esta actuación municipal “era lo que se esperaba, porque desde el Ayuntamiento teníamos claro que aunque hiciéramos el llamamiento a la Junta de Andalucía en tiempo y forma, no iba a intervenir". La edil rebatió las explicaciones dadas al respecto por el Gobierno andaluz, de que el Consistorio asumía la retirada de arena “por motivos turísticos". Recalcó la edil que se ha hecho “por cuestiones medioambientales y sanitarias".

“Solamente hay que venir aquí, que es donde tenía que venir el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco para verlo in situ. O el candidato del PP en el municipio, Daniel Rodríguez. De ayer a hoy hay un cambio importante, con bastante espuma en el agua, lo que significa insalubridad”, afirmó. "La actuación, por lo tanto, no es solo por la fauna y vegetación del estuario, sino también porque estamos junto a una urbanización donde viven personas, independientemente de si son turistas o no. Y esto es insalubre”, resaltó.

Para la teniente de alcalde, la Junta vuelve a mostrar “irresponsabilidad al no asumir sus competencias”, y la consecuencia es “una factura más que se suma a los gastos anteriores del Ayuntamiento” por este motivo. Concluyó con un mensaje a los ciudadanos: "Desde el Ayuntamiento, aparte de dar una solución al problema que sabemos que no es definitiva, vamos a derivar un escrito a la Junta, a la que adjuntaremos las facturas de estos últimos años para solicitar el reembolso de dichas cantidades.”

El taponamiento de la bocana del Guadiaro es una cuestión recurrente cada verano por el poco caudal del río y por la acumulación de arena que genera el levante. Desde 2019, al menos en 11 ocasiones el Ayuntamiento de San Roque tenido que asumir esta labor. El Ayuntamiento se ampara en un informe de la Abogacía del Estado y en el hecho de que el estuario es espacio natural protegido al formar parte de la Red Natura 2000 para atribuir la responsabilidad a la Junta de Andalucía.