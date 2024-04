Ruiz Boix carga contra la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado y la compara con la "Santa Inquisición"

El alcalde de San Roque y diputado nacional por el Partido Socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, ha cargado este martes contra la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo impulsada por el Partido Popular en el Senado comparándola con la Santa Inquisición.

Ruiz Boix será citado para comparecer -aún sin fecha- después de que el lunes trascendiera que el Ayuntamiento de San Roque concesionó en octubre de 2021 dos edificios municipales para transformarlos en un hotel y apartamentos turísticos a una empresa que ha resultado estar vinculada a la trama Koldo, gestionada por el comisionista Víctor de Aldama.

Por este presunto vínculo con la trama Koldo -que se enriqueció con las comisiones por la venta de mascarillas a varias administraciones en 2020- el PP ha incluido a Ruiz Boix entre el más de medio centenar de personas que serán llamadas para declarar en el Senado.

El regidor sanroqueño, y también secretario provincial de los socialistas, ha dicho esperar "impacientemente" la convocatoria "a la Comisión de Investigación del Senado, que yo denomino la Santa Inquisición", según un post publicado este martes en la red social X (antes Twitter) y Facebook.

𝐂𝐨𝐧 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐫.



Esperando impacientemente mi convocatoria a la Comisión de Investigación del Senado, que yo denomino la “Santa Inquisición”



Voy recopilando cosas, cositas, ya veremos todo lo que respondo a las preguntas que me realice el Tribunal Inquisidor del… — J. C. Ruiz Boix (@JCRuizBoix) April 9, 2024

En la publicación, Ruiz Boix sostiene estar tranquilo. "A la gente que me quiere, despreocuparse del tema, muy tranquilo, sabéis que estas cosas me ponen. Sigan intentando manchar... que ya he salido una y otra vez de las intentonas del PP de San Roque, del PP de Cádiz y ahora pues del PP del Génova Corrupto… pues también saldré", ha asegurado.

El regidor sanroqueño ha salido al paso sobre la adjudicación sin canon de explotación de los dos edificios municipales -la casa natal de Juan Luis Galiardo y el edificio Rafael Alberti- a la empresa administrada por Víctor de Aldama para acoger un hotel y apartamentos turísticos. Ruiz Boix ha cuestionado que la concesión sea "gratis" porque, según su criterio, la empresa debe invertir 2 millones de euros en rehabilitar la casa Galiardo y en adaptar un edificio administrativo en un hotel. "Pues eso, que no es gratis. Y si a los 40 años vuelve al Ayuntamiento, pues eso es una concesión", ha recalcado.

Ruiz Boix refleja además en el post enlaces a noticias de varios casos de supuesta corrupción -y otras prácticas como supuesto nepotismo- que implican a dirigentes del Partido Popular como Ignacio Romaní y Aguas de Cádiz, a la empresa Cádiz Conecta, al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al director del Consorcio de Transportes de la comarca, el sanroqueño Ramón Aranda. "Voy recopilando cosas, cositas, ya veremos todo lo que respondo a las preguntas que me realice el Tribunal Inquisidor del Partido condenado en firme por corrupción y sus integrantes", apostilla.

El alcalde pone los enlaces "a modo de ejemplo, sin querer abusar de su paciencia, sólo de la provincia de Cádiz y sin yo comenzar a rebuscar en Google, sólo lo que me han ido enviando en la tarde de ayer -por la del lunes lunes- algunos compañeros".

El regidor sanroqueño cierra el post con un mensaje, a modo de postdata, directo para el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo: "PD2: Feijóo, amigo del Narco Marcial Dorado... Pues eso, ¿cuándo quedamos? Deseando acudir al Tribunal de la Inquisición", concluye.