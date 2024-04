San Roque adjudicó gratis a una empresa de la trama Koldo dos edificios municipales para hoteles

El Ayuntamiento de San Roque concesionó en octubre de 2021 dos edificios municipales a una empresa que ha resultado estar vinculada a la trama Koldo, gestionada por el comisionista Víctor de Aldama, para transformarlos en un hotel y apartamentos turísticos. Se trata de los edificios Rafael Alberti y la casa natal de Juan Luis Galiardo, ambos ubicados en el casco histórico de la localidad.

El vínculo establecido entre la sociedad World Magic In the Village SL -cuyo administrador único es Aldama- y el Ayuntamiento de San Roque ha sido publicado este lunes por El Español. La empresa fue creada en septiembre de 2020, después de que la trama Koldo facturara más de 53 millones de euros con la venta de mascarillas a varias administraciones del Estado y a los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias.

El Ayuntamiento, encabezado por el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, también diputado en el Congreso y presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja, adjudicó a World Magic In The Villages SL una concesión administrativa gratuita por 40 años que obligaba a la empresa a correr con los gastos de acondicionamiento de los edificios previos a su explotación.

El proyecto, cifrado en un primer momento en un millón de euros, pretendía dotar al casco antiguo de un espacio hotelero del que carece en la actualidad con casi 20 habitaciones (nueve habitaciones de hotel en el edificio Rafael Alberti y 10 estudios en la casa natal de Juan Luis Galiardo). Los edificios se encuentran uno frente al otro en la calle San Felipe, muy cerca de la plaza de la Iglesia. El primero era la antigua sede de la Universidad Popular, mientras que la casa de Juan Luis Galiardo fue adquirida por la entidad local en el año 2017 por 275.000 euros.

Según El Español, la matriz de la sociedad adjudicataria de la concesión es MTM 180 Capital SL, la firma con la que el imputado por organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales cobró el dinero de las comisiones y con la que compró también el Zamora CF.

El digital sostiene que la empresa de la trama Koldo y administrada por De Aldama fue la única que se presentó al concurso público. Esta empresa, cuyo objeto social es la gestión de alojamientos turísticos, nunca ha tenido actividad ni más proyectos al margen de este en San Roque, según El Español. Así, el digital infiere que Víctor de Aldama pretendría utilizar una parte de las ganancias de la comisión por la venta de las mascarillas para poner en marcha el proyecto.

La concesión, en vigor hasta 2061 y con una posibilidad de diez años de prórroga, sigue vigente aunque los edificios no han sido aún transformados en recintos hoteleros. El Ayuntamiento sanroqueño informó en su momento de la firma de la concesión, pero no del procedimiento seguido para adjudicar los inmuebles.

Europa Sur ha contactado con Ruiz Boix para interesarse por la información publicada por El Español, sin obtener respuesta. El digital nacional sostiene que el Ayuntamiento ha asegurado desconocer el vínculo entre World Magic In the Village SL y el caso Koldo y también que han negado que el antiguo asesor del ex ministro José Luis Ábalos interviniera en la adjudicación así como que Ruiz Boix conociera previamente a Aldama. Según la versión municipal aportada al diario digital, el concurso se efectuó conforme a la ley y siguiendo todos los trámites administrativos.

Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo

Víctor de Aldama, administrador único de World Magic In the Village SL, está implicado como presunto comisionista y conseguidor en el llamado caso Koldo. Según un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), el empresario habría utilizado los contactos con funcionarios del Ministerio de Transportes en el contexto del rescate de Air Europa para hacer negocio con el transporte de mascarillas.

Así, Hacienda indica que de las relaciones de De Aldama con el departamento que dirigía entonces José Luis Ábalos, y por sus negociaciones en el caso de Air Europa "se fraguó el ofrecimiento de las mascarillas por el señor De Aldama al Ministerio". En concreto, De Aldama tenía "cercanía" con Koldo García, mano derecha del entonces ministro Ábalos.

De Aldama era cónsul honorario de Georgia en Zamora. El presunto comisionista también creó la estructura con la que la trama habría repartido dinero desde República Dominicana a través de los laboratorios Pronalab, cuyo dueño era Jorge Briezuela Guevara. Este empresario venezolano, amigo y socio de Víctor de Aldama, es además espía de Maduro según el FBI y está vinculado a la mafia rumana en Cancún (México).