Algo de mí

Mi amigo Antoni Putin acaba de recibir, desde la capital de Rusia, un correo electrónico del coronel Ziesov, jefe de los recursos humanos del antiguo KGB, y me lo ha remitido en unión de un rápido informe de respuesta acreditativo de su diligente eficacia. Su lectura nos reconcilia con el rigor de los servicios secretos rusos, uno de los más serios del mundo.

El correo moscovita dice así:

"Señor Putin, con efectos de hoy, festividad del arcángel san Mijail (Miguel, en castellano), queda usted nombrado (de nuevo), como único e itinerante espía ruso en España; en consecuencia, viva en Cádiz o donde le plazca, que a mi nada me importa. Tendrá reconocida categoría de sargento sin derecho a dietas, ni de comida ni de viajes, así que apáñeselas como pueda que para eso lleva por allí más de cinco años, conoce a mucha gente y hay que ahorrar.

En realidad, su designación se debe a las cartas de recomendación que ha acompañado a su solicitud, en especial, la de uno de sus primos que viven en la costa del Sol, la del mafioso Sergei Korruptov, quien, además, ha exigido su inmediata reincorporación al servicio activo. También han influido que era el único candidato y, por supuesto, la feliz coincidencia de su apellido con el del Presidente, lo que induce a cierto temor. Le advierto que ha obtenido la plaza con mi expreso y público voto en contra: hubiera sido mucho más acertado dejarla vacante. Y no olvide que no me fío de usted: es un vago y bastante fullero.

Sus futuros informes han de atenerse a la realidad. De entrada, tiene que deshacerse de su casa de Galapagar, la colindante con la mansión de Iglesias, que ya bastante sufre el podemita y su familia para que usted siga dándoles la lata. Nada de mencionar el fracaso de este inútil líder fantasma. Tampoco haga comentarios sobre su pareja y sus hijos, y menos todavía en relación al partido de Más Errejón. Por último, no vuelva a relacionarse con el excomisario Villarejo, solo trae problemas, fíjese la que ha liado con el BBVA. Mi cuñado, director de la sucursal de aquí, la de la calle Krimskiy, está muy preocupado porque lo mismo la cierran y se queda en el paro.

Obedezca y que su primer informe verse sobre otros temas de actualidad que puedan gustar incluso a su influyente primo Sergei.

A trabajar, Putin. Cuidado, que lo vigilo. Un escueto saludo. Coronel Ziesov"

Y la respuesta de Antoni es del siguiente tenor:

"Muchas gracias, admirado e inminente general Ziesov.

Informe del mes de septiembre:

Establezco secciones ordenadas según la relevancia internacional del contenido.

Fútbol y televisión: Estreno de la serie: El corazón de Sergio Ramos, en Amazon. En mi opinión, solo es recomendable (y con reparos) para personas que sean como usía: machotes seguidores del Real Madrid C.F. y de Pilar Rubio. En mi caso, soy del Cádiz C.F. y prefiero no entrar en mis preferencias sexuales.

Obituario y herencia: Camilo Sesto ha muerto. Sus grandes canciones como Vivir así es morir de amor, Jamás y Algo de mí en versión rusa nos conmovieron a todos. Recuerdo que solían ponerlas en los recreos de la escuela de espías del KGB. Ya se ha abierto su testamento y todo lo heredará su único hijo, Camilín, incluida la casa de Torrelodones. Mi primo Sergei, seguidor del cantante de Alcoy y que lo idolatra, quiere comprar esa casa. Intentaré hacer el trato pero la madre del heredero me ha dicho que no está en venta.

Economía y Seguridad Social: En España todos tienen que contribuir al sostenimiento de la Seguridad Social. Hay que dar de alta al personal, incluso al doméstico. Echenique, el portavoz de Podemos, presuntamente burlaba la legalidad y pagaba en negro a su asistente sin cotizar las cuotas sociales. Este político puritano ha perdido el pleito en las dos primeras instancias y recurrirá al Supremo porque dice que es una injusticia.

Información general: Por lo demás, en España reina la tranquilidad. De hecho, se han convocado elecciones generales para el 10 de noviembre y parece que está al caer la sentencia del procés. Mientras tanto, los políticos catalanes presos continúan en prisión con normalidad, atendidos casi mejor que en sus casas, y recibiendo con ostentación a distintas autoridades civiles y religiosas (la alcaldesa Colau y el obispo de Solsona, entre otras).

Siempre a sus órdenes. Sargento A. Putin.

PD: Si fructifica la compra de Torrelodones le daré a usía una buena comisión en negro. Con su permiso le comunicaré el nombramiento a mi madre, aunque no será fácil, desde que se casó, nunca lleva móvil y siempre está de viaje con el Imserso."