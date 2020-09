La reducción de la cuarentena debe ser nacional

Cataluña ha sido la primera comunicad autónoma del país en reducir la cuarentena por Covid de los 14 días actuales a los 10. El cambio tiene un sentido científico porque, a partir de la semana, el 90% de aquellos que han tenido contacto estrecho con un infectado ya no lo padecerán. En Andalucía, la estadística de la Consejería de Salud indica que el tiempo en el que aparecen los síntomas de un posible contagio es inferior a los 6,5 Días. Por tanto, la reducción está avalada por el conocimiento científico. Eso no significa que haya casos que, en efecto, desarrollen los síntomas de modo tardía, pero son muy pocos y, sin embargo, el beneficio social de la reducción de la cuarentena es muy alto. Muchas personas no se están sometiendo al aislamiento porque dura dos semanas, y lo hacen por simple molestia o, sencillamente, porque no pueden dejar de trabajar durante todo tiempo. Por eso, hay cierto consenso entre las comunidades para acortar la cuarentena porque se entiende que acarrearía muchos beneficios. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los contagios por Covid se están dando en el entorno familiar por personas que o no se aíslan o lo hacen mal. Entendemos que es necesario, si hay sustento científico, que se reduzca este plazo, pero abogamos porque se haga de un modo parejo en todas las comunidades autónomas de España. Cuarentenas de 10 días en unos territorios y de 14, en otros crearían distorsiones y fomentarían traslados innecesarios, además de proyectar una imagen de descoordinación nacional. No obstante, nos siguen pareciendo inadecuadas las respuestas que los gobiernos dan a las personas en cuarentenas. Ya se explicó la importancia que iba a tener que las comunidades y los ayuntamientos ofreciesen a los aislados lugares alternativos donde pasar estos días, ya que hay muchos ciudadanos que viven en pisos donde no se pueden guardar estas medidas. Aquello fueron las nombradas arcas de Noé que muy pocas administraciones han sido capaz de activar. No todas las medidas contra el Covid deben recaer, en exclusiva, sobre los ciudadanos, también corresponde a los distintos gobiernos.