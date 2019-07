Limitar el poder, una medida regeneradora

El Consejo de Gobierno andaluz inició ayer la tramitación de un anteproyecto de ley con la finalidad de limitar a un periodo de ocho años de mandato a los cargos presidente, vicepresidentes y consejeros que conforman el Ejecutivo autonómico. Estamos ante una medida que ya se aplica en las comunidades de Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha, pero que no suele tener mucho predicamento en España. De hecho, aunque José María Aznar sí limitó su presidencia de la nación a dos legislaturas, lo hizo a título personal, y ni siquiera su partido, el PP, incorporó la medida a sus propuestas de renovación política.

La necesidad o no de limitar los mandatos de los gobernantes es un viejo debate, casi tan antiguo como la misma democracia. En principio, nada hay que objetar a que un presidente, ministro o consejero repita todas las veces que el pueblo soberano así lo decida mediante el voto. En España, por ejemplo, Felipe González gobernó entre 1982 y 1996 (14 años) sin que esto restase un ápice de legitimidad a sus ejecutivos. Sin embargo, en países fundadores del Estado de Derecho, como EEUU, los presidentes sólo pueden ejercer el cargo en dos legislaturas. La razón es que ya los padres de la democracia vislumbraron el peligro que había en que una misma persona ejerciese durante demasiado tiempo el poder, por muy legitimado que estuviese por las urnas. Porque, más allá de las grandes ideas abstractas de la filosofía política, existe una experiencia histórica que nos muestra que los gobernantes que disfrutan durante demasiado tiempo del poder son más vulnerables a la tentación de ejercerlo de una manera más descarnada y despótica. Limitar los mandatos es, pues, una medida de higiene democrática que se basa más en el conocimiento empírico de la naturaleza humana que en el pensamiento abstracto.

Por lo dicho, la medida de limitar los mandatos en Andalucía ayudará a esa regeneración democrática de nuestras instituciones prometida por el llamado Gobierno del cambio. Eso sí, dicha medida no afectará al actual Ejecutivo, ya que no tendrá carácter retroactivo, con lo que no se aplicaría en esta legislatura. Aún así, hay que saludarla como algo positivo y animar al Gobierno de Juanma Moreno a seguir en este camino que debe redundar en una mayor higiene de nuestro sistema político y en una mayor valoración del mismo por parte de los ciudadanos.