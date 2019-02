Gobernar sin excusas de manual

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha escudado esta semana en la "herencia envenenada" que se ha encontrado al llegar al Palacio de San Telmo para justificar la suspensión temporal de la prometida bajada de impuestos, que era uno de los puntos fuertes (y más atractivos) de su programa electoral. Todo el mundo espera que cuando una formación de centroderecha llega al poder se alivien las cargas fiscales, pues está en el ADN económico de las formaciones liberal-conservadoras el cargar lo menos posible a los ciudadanos con tributos. Por tanto, cuando Juanma Moreno anuncia que en principio no va a bajar los impuestos de una forma generalizada no está renunciando a un aspecto más o menos importante de su programa electoral, sino a toda una filosofía y a unas señas de identidad política. Aun así, en momentos determinados, es lógico y normal que un partido como el PP renuncie a sus ideas principales en pos de una administración correcta. Sin embargo, lo que no parece una excusa muy convincente es apelar a la herencia recibida, algo por otro lado muy común en todos partidos cuando llegan al poder y tienen que pasar de las palabras (en la oposición todo es más fácil) a los hechos. El PP lleva casi cuarenta años en la oposición y se le supone con información más o menos fidedigna sobre las debilidades y fortalezas de la Junta. Es casi una perogrullada decir que si los electores optaron por una aritmética parlamentaria que diese el poder al centroderecha se debió a que consideraban que las cosas no funcionaban en la Administración autonómica todo lo bien que deberían. Es decir, que era una evidencia que habría "herencia envenenada". Que Juanma Moreno muestre ahora su sorpresa sólo lo puede retratar como un político poco informado o que busca excusas fáciles para no asumir sus compromisos. El presidente de la Junta debería evitar coartadas de manual y ponerse a trabajar ya para cumplir su programa electoral.