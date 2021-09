Crece la población de 'ninis' en España

El último informe de la OCDE concluye que el 22% de los jóvenes españoles de entre 18 a 24 años ni estudian ni trabajan. Son los llamados ninis. En la Unión Europea, sólo Italia registra peores datos. En Alemania, ese porcentaje es de un 9%. La media de los países de este club europeo fue del 14,4%. El estudio también incide en que España se halla a la cabeza en la tasa de repetidores de la ESO y ocupa la segunda posición en el Bachillerato, únicamente por delante de la República Checa. La pandemia ha agravado un problema que se cronificó con la crisis económica de 2008. En el último dato la subida ha sido de casi tres puntos. Los expertos alertan de que resulta fundamental impedir que los jóvenes abandonen a temprana edad los estudios, menos aún en escenarios tan convulsos como el actual. Sobre todo, porque las ventajas para conseguir luego un empleo aumentan de forma significativa en relación con el nivel formativo que presenta el aspirante. Y la educación superior también está ligada a sueldos más altos. El trabajo de la OCDE no se detiene en las regiones, pero las cifras que se conocen de los ninis en Andalucía no invitan al optimismo. En 2019, las estadísticas de la EPA consignaban que más de una cuarta parte del casi un millón de jóvenes inactivos de entre 16 y 29 años residían en esta comunidad. Los propios datos de la UE referidos a 2020 situaba el porcentaje de ninis andaluces en el 21,9%. Sólo Canarias y Ceuta y Melilla registraban peores números. Y la desigualdad se acrecienta si se comparan las zonas rurales y las urbanas. En abril, una investigación del proyecto internacional COST Rural NEETs YOUTH', con investigadores de 14 países europeos, uno de ellos de la Universidad de Málaga, auguraba, tras el impacto del Covid, una subida de los niveles de abandono escolar y, en consecuencia, del desempleo en estas áreas. El diagnóstico del problema es coincidente. La sociedad no puede permanecer impasible o resignarse a que una quinta parte de la población juvenil decida que su futuro pasa por bajar ahora los brazos.