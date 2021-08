Un tren de cercanías para la comarca

N0 sé si muchos de los que viajan y conocen nuevos sitios, en algunos de esos viajes, han tomado un tren de cercanías y se han dado cuenta de lo pintoresco de cada pasajero: los que van dormidos, leyendo, charlando, con bolsas de la compra, estudiantes… se crea así una conexión entre lugares y personas, de forma que los pueblos se convierten en barrios, por lo cercano que parece; y el destino, una parada aquí, aunque parezca mentira, ya lo tenemos. Solo montarte en el tren y poder ir a la universidad, centro de salud, institutos, cines, restaurantes o tiendas, hace que parezca que estamos más cerca. Un sistema de comunicación inteligente que, ya hace más de un siglo, muchos asumían como una forma de enriquecer a las ciudades y pueblos, pues el movimiento de personas hacía que cualquier lugar que estuviera cerca de una parada de tren fuera rentable. Ahora que se habla de los transportes no contaminantes, es el momento de recordar a aquellos políticos que buscan proyectos que en el Campo de Gibraltar tenemos un trazado ferroviario que, en su tiempo, perseguía cumplir con la función de tren de cercanías. ¿Sabían ustedes que la ciudad de La Línea de la Concepción tienen su parada de tren? Pues sí, otro de los buenos proyectos para hacer crecer a esta comarca que tampoco vio la luz. Cuando en cualquier zona metropolitana el tren de cercanías ya forma parte del paisaje por la cantidad de años que lleva instalado, aquí en cambio, en el Campo de Gibraltar, algunos se siguen cuestionando si un tren de cercanía es rentable. Si ya nuestros ancestros lo tenían claro, y viendo lo vital que es cuando viajamos a otros maravillosos lugares, aún no nos damos cuenta de que en nuestra propia casa, tenemos la posibilidad de tener un tren de cercanías. Un tren que convierta esta comarca en una gran ciudad en movilidad que beneficiará económicamente a nuestros pueblos. Animo a nuestros políticos, alcaldes y presidente de la Mancomunidad que no se miren los ombligos y remen conjuntamente hacia una sola dirección. Y esa dirección, por si no lo saben, es nuestra comarca, el Campo de Gibraltar.

Aprovechemos las ventajas del Brexit para retomar ese tan importante proyecto al que, por extrañas manos negras, no se le permitió ver la luz. Un medio de comunicación que una todos nuestros pueblos en uno solo… ¡ahora es el momento de retomarlo y finalizarlo! Por un desarrollo metropolitano de trenes de cercanías en el Campo de Gibraltar.