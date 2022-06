Este artículo lo hago en homenaje a una persona que amó hasta la saciedad esta comarca. Don Emilio Herrera Suárez, empresario campogibraltareño que fundó una empresa de servicios para el sector portuario, pero su actitud, como si de un ilustrado se tratara, abarcaba un abanico mucho más amplio. La música, la poesía y la pintura hicieron de él una forma de vida que lo forjó como persona, única e inigualable. Persona capaz de luchar por sus convicciones para el que la cultura de esta comarca era su bandera.

Mi primer encuentro con él se remonta por los años noventa. En aquel entonces, yo era un joven de la Banda Municipal de Algeciras. El gusanillo de la música y la composición recorrían mi interés y, de la mano de don Alfredo Ramos, director de la banda, comencé a formarme sobre esta especialidad, la composición. Un martes de esos años, estaba con Alfredo cuando me comentó que había un señor que estaba interesado en ponerle música a unos trabajos suyos de poesía. Que si yo estaba interesado y así podría practicar. Yo, sin pensarlo, dije que sí. Al siguiente jueves, don Emilio estaba en la banda con Alfredo Ramos mostrándonos su trabajo, una letra para un himno. Yo observaba los apuntes tan bonitos, con dibujos de colores realizados en bolígrafo. Esa fue la primera vez que lo vi. Era el señor de los apuntes con letras mágicas. El sentimiento que nos transmitía con esos colores (el color del azul mar, el amarillo del sol y el verde de los campos) una letra que hablaba de unos pueblos que luchaban, que querían crecer; y que su gente, incomparable y única, los campogibraltareños, tenían que ser valorados y tratados con respeto y cariño por parte de Cádiz. Yo en aquella época no entendía mucho de eso, pero ahora que estoy en los cuarenta, sé a que se refería. Don Emilio Herrera era un visionario de la convivencia de este pueblo, de esta comarca y de esta gran metrópolis que es el Campo de Gibraltar. Son tantos los legados que nos ha dejado en vida que, si no fuera por él, incluso hasta la Orquesta Sinfónica de Algeciras no existiría. Poemas, dibujos, música… son sus legados. Pero el mayor de ellos fue su persona, que ha cultivado en vida haciendo el bien al prójimo; y eso le da voz eterna e incombustible, pues nadie muere mientras se le recuerde. Hoy, nuestro himno tiene su voz, con una visión como pueblo; y siempre que suene, él cantará en nuestros corazones con una esperanza puesta en la prosperidad de un pueblo de grandes historias, el Campo de Gibraltar. Hasta siempre, Emilio.