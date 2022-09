La comarca ya huele

¿No huelen ustedes, señores políticos? ¿No huelen el pestilente hedor de décadas de desprecio y falta de gestión en el Campo de Gibraltar? Esa nauseabunda falta de compromiso sobrepasa ya las fronteras de nuestra comarca y deja en evidencia el desprecio y el engaño a los trescientos mil ciudadanos que vivimos en ella. No hay ya mentira "ambientador" para tapar el tufo de su mala gestión, engaños y mentiras. Todos son culpables porque cuando han gobernado no hicieron nada, igual que los que tenéis motivos para estar callados, pues es evidente como se encuentra nuestra comarca. No os vayáis a echar la culpa unos a otros, que ya eso no vale. El pueblo ya se ha plantado y se ha cansado de mentiras y promesas que nunca habéis cumplido y nunca se van a cumplir. Desde Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía y el que más culpa tiene, Gobierno de España, no tienen ni idea ni quieren saber nada del Campo de Gibraltar. El despropósito es insultante.

Nada del tan necesario desdoblamiento de la N-340 hasta Vejer de la Frontera. Nada sobre el tranvía metropolitano. Nada sobre el tratamiento fiscal y económico especial para el Campo de Gibraltar. Nada sobre el aeropuerto conjunto del Campo de Gibraltar-Gibraltar. Nada, y cada vez peor, para el tren que nos comunica con Madrid. Y ya, ni se le espera, el tren de cercanía que nos comunique con la “capital” Cádiz o con los pueblos de la serranía de Ronda.

Vosotros sois los perros del hortelano, ni coméis, ni dejáis comer. Esta comarca quiere crecer y prosperar y vosotros, “nuestros representantes”, no nos dejáis prosperar. Porque priorizáis vuestro propio y egoísta interés político y partidista.

Pues, cuando vengáis a pedir el voto para que os votemos y nos soltéis el mismo discurso modelo que tenéis preparado para contar en todos lados, y que no menciona para nada ni uno de los problemas que sufrimos aquí y que nunca se solucionan, yo os diré. Ustedes no me representan, no tienen en cuenta al Campo de Gibraltar y yo soy campogibraltareño. Por lo tanto, media vuelta y váyanse en el tren anormal-tortuga y enfermo que nos han puesto o por las carreteras de mierda que unen Cádiz con la comarca. Y se paran en Vejer para darse cuenta de qué clase de gaditanos somos, porque allí es donde comienza la provincia de Cádiz. A partir de ahora, lo siento, pero yo no me siento gaditano. Cuando el dueño maltrata al perro, los campogibraltareños, el perrito tarde o temprano le muerde. Que tengan cuidado, porque el perrito ya está cansado de que le maltraten.

No somos ciudadanos de tercera. Pagamos los mismos impuestos que pagan el resto de los españoles, y más, porque aquí no se invierte nada de esos impuestos. Con los impuestos que pagamos los campogibraltareños y las empresas de esta zona se arreglan muchas cosas en España, pero aquí llevamos décadas esperando.

¡Ya se acabó de esperar! Independencia ya, de la gestión política, económica y administrativa del Campo de Gibraltar. El perrito está que muerde.