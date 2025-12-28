De trabajos

A escasos cuatro días para que se vaya el año que vivimos peligrosamente por todo lo que nos ha acontecido me acuerdo de todos aquellos que estarán trabajando mientras los mortales se divierten grosso modo, sobre todo el gremio de la hostelería, militares, bomberos, medios de comunicación, taxistas, servicios públicos, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc. Este tiempo que resta para las campanadas lo emplearé en torno a la reflexión propia, la esperanza y los nuevos comienzos con renovados proyectos de fotografía y vida. Miro por el retrovisor de mi tiempo vital y veo a los que se fueron, pero que seguirán estando en nuestro interior. Entre otros apuntes no culparé al destino por malas decisiones y que las buenas vengan dadas por la experiencia, porque como rezaba aquel anónimo: "Las personas que no están dispuestas a cometer errores o han cometido errores y todavía no han aprendido de ellos, son aquellas que despiertan cada mañana y continúan cometiendo los mismos". Feliz 2026.