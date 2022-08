Laboralmente, en el mundo de la música me he recorrido esta tierra de una punta a otra y empapado de sus gentes y su cultura. He estado fuera de Algeciras tantas veces… pero nunca he salido fuera de casa, es decir, de esta gran ciudad que se llama Campo de Gibraltar. Esta tierra es tan variada y rica que solo cuando sales fuera te das cuenta de lo que tienes aquí. Recientemente, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha creado una nueva marca de la comarca y me ha parecido magnifica la iniciativa. Pero estas herramientas que se nos dan ¿las sabremos utilizar? O yendo más lejos ¿las queremos utilizar? He asistido a importantes eventos que marcan nuestra seña de identidad y me ha llamado muchísimo la atención que en los premios comarcales o en la presentación de la marca no estuvieran todos los alcaldes de las distintas ciudades. ¿No se han dado cuenta aún de que para tener mayor voz y fuerza tienen que unirse todos? Es por ello, que me pregunto ¿nos creemos comarca? Creo que los ciudadanos comunes, como yo, sí nos sentimos comarca y creemos en ella y en su potencial para crecer como pueblos unidos y prosperar en una misma voz y dirección. Claro está, sin perder la esencia de cada pueblo, pues eso es lo que nos hace ser lo que somos. Pero creo que nuestros políticos aún no se han enterado de qué va esto de la comarca y siguen mirando sus ombligos localistas sin darse cuenta de que la respuesta a muchos problemas está en la unión de criterios y proyectos comunes que parten del Campo de Gibraltar. Cádiz es muy bonito y tiene un pueblo magnífico, pero el gobierno no deja caer nada en el Campo de Gibraltar. Como decía un buen amigo, cada vez que se trucaba un proyecto para esta comarca, "nadie es malo, pero los tiros siempre vienen del mismo sitio" porque ellos no nos sienten como gaditanos, ni tampoco algunos nos sentimos gaditanos: yo me siento campogibraltareños. Si ellos sintieran esta bella bahía como gaditana, ya se habrían encargado de unir las dos bahías por ferrocarril… y me remonto a finales del siglo XIX. O ya habrían terminado de construir la tan necesaria autovía, paralizada en la frontera de Vejer.Y que Tarifa y todos estamos padeciendo y esperando. Pero seguimos igual. Si tanto quiere Cádiz la Bahía de Algeciras, ¿por qué no ha promocionado más nuestra zona franca, o el puerto de Algeciras? ¿Cuantos millones en infraestructura se han gastado en el nuevo puente o en el tranvía de la bahía de Cádiz? ¿Aquí cuánto se ha invertido? Nosotros también queremos un tranvía que comuniquen a mis pueblos hermanos de Jimena y Castellar, con ese tren metropolitano tan necesario y tan olvidado en un proyecto. Por eso me pregunto, ¿nos sentimos comarca? Pues creo que sí, porque toda esa falta de infraestructuras e inversiones la padecemos todos. Si nos unimos y canalizamos nuestras reivindicaciones de una forma unánime y defendida por todos nuestros alcaldes, esta comarca hace temblar a más de uno a la hora de destinar los presupuestos de la provincia. Yo sí creo ¿Y tú?