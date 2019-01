Yo sí trabajaría gratis en los Goya

No conozco a ningún compañero de mi generación que no aprendiera a ser periodista haciendo prácticas. Nos llamaban los "bomberos". Llegábamos los veranos a apagar fuegos. Nos pagaban poco -muy poco- pero lo suficiente como para sentir un reconocimiento por lo que hacías y un (relativo) valor de que eras útil. Que aportabas. El verbo que he utilizado es importante: "aprender" a ser periodista. Distorsiones siempre hay y picaresca también. Y por eso existe una Inspección de Trabajo y una regulación laboral.

Pero no generalicemos y, sobre todo, no pervirtamos un modelo en el que hay esfuerzo por las dos partes. Siendo ya directora de Granada Hoy tuve que negarme a aceptar becarios de una escuela privada porque eran un suplicio. Así de sencillo. Llegaban con un nivel tan bajo que dedicábamos el tiempo a explicarles ortografía y reglas básicas de gramática... Hay medios que no aceptan becarios, ni durante el curso ni en verano, porque no pueden dejar de hacer su trabajo para enseñarles lo que debieron aprender en la Universidad.

Con la implantación de Bolonia, en las facultades se ha avanzado con dos programas: uno curricular que intenta cubrir los vacíos del oficio que no cubren los planes de estudio -no se pagan pero tienen carga lectiva en forma de créditos y está muy controlado- y otros más profesionalizantes con becas remuneradas. Hace unas semanas, el Gobierno aprobó una medida para que cualquier tipo de práctica externa, tanto en la Universidad como en FP, tenga que cotizar. Los rectores lograron retrasarla pero el conflicto ya está sobre la mesa: se aprobó de forma unilateral, sin consenso y sin valorar el efecto que tendría en el mercado. ¿Acabaremos teniendo que incentivar, que subvencionar, al sector privado para que afronte la formación que no se da en la enseñanza pública? Y el Periodismo es sólo un ejemplo.

Este sábado se celebran los Goya en Sevilla. No tengo datos suficientes para valorar hasta qué punto es una práctica habitual -o un malentendido- que los organizares hayan ofrecido trabajo "gratis" a cambio de "visibilidad" como ha denunciado un bailarín, pero las protestas de la Asociación de la Prensa y CCOO por que haya alumnos en prácticas está fuera de lugar. No equivoquemos las batallas; no todo vale para la causa. ¿Estar unas horas aprendiendo, teniendo el privilegio de conocer la trastienda de un evento cultural de este tipo, es una explotación?