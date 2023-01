Por nuestra salud

Junta y sanitarios han firmado una tregua para desconvocar la huelga de la Primaria. Pero por mucho empeño que pongan, la Sanidad no recuperará su brillo hasta que los usuarios pongamos de nuestra parte. Si la demanda es infinita y no siempre justificada, será imposible de atender, por más complementos y recursos que se sumen al sistema nacional de salud. El servicio de Urgencias es de los que más sufre por parte de aquellos usuarios que lo utilizan a su antojo para atajar problemas no siempre tan perentorios, en detrimento de quienes sí lo necesiten. Tomemos todos conciencia antes de que sea tarde.