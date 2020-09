¿Quién da el carnet de carroñero?Eso va de Independentismo

Hasta la crisis de Madrid el discurso del Gobierno, fielmente seguido por cuantos se tienen por progresistas, era: 1) Criticar a Sánchez por la gestión de la crisis del Covid es aprovechar una tragedia para hacer política carroñera e incluso intentar derrocarlo. 2) El Gobierno hizo y hace lo que puede con la información y los medios que tuvo y tiene. 3) No es hora de exigir responsabilidades -ya habrá tiempo para eso-, sino de unidad en torno a quien tiene el legítimo mandato. 4) En la misma situación otros partidos harían lo mismo, porque es lo único que se puede hacer.

Hasta que en la crítica situación de Madrid se ha visto un hueco para arrebatarle la Comunidad a la coalición PP-Cs. Entonces utilizar los pésimos datos y la mala gestión de la Comunidad ya no es política carroñera, sino lo que debe hacerse por el bien de los ciudadanos. Entonces ha llegado la hora de exigir responsabilidades y plantear una moción de censura. Entonces las culpas que no se pueden echar sobre los hombros del Gobierno de la nación y de su presidente sí pueden echarse sobre el Gobierno de la Comunidad y su presidenta. Entonces Gabilondo (PSOE) se muestra a favor de presentar una moción de censura contra el "fallido e inconsistente" Gobierno que preside Díaz Ayuso (adjetivos que nunca aplicaría -el partido first- al que preside Pedro Sánchez, pese a la contundencia de los datos negativos que por sí mismos evalúan su catastrófica gestión).

Es cierto que la gestión en Madrid es pésima y los datos extraordinariamente preocupantes. Pero no lo es menos que la gestión en España es igualmente pésima y que nuestro país arroja los peores datos de la UE y en algún caso del mundo. Illa clama que "hay que hacer lo que sea para controlar la situación en Madrid". ¿Pero no en España? "Covid de ricos, Covid de pobres: las restricciones de la segunda ola ponen de relieve las desigualdades de Madrid" titula El País, como si por desgracia en todas las ciudades no se cebara más el virus en los barrios más desfavorecidos -"El Polígono Sur de Sevilla, al borde del confinamiento por la expansión de Covid", "El Covid golpea más en los barrios más pobres" (Diario de Sevilla)- con independencia del color político de sus gobiernos. Pero esto lo ignora la propaganda. Pandemia, Sánchez e Iglesias en el Gobierno, Casado, Arrimadas y Abascal en la oposición: no hay desgracia que no pueda ser empeorada.

Quim Torra se enfrenta a una posible condena de inhabilitación que pondría fin a su carrera política, y basa su defensa en que la Justicia española no respeta la libertad de expresión porque la inhabilitación la ha provocado una pancarta de apoyo a los presos y a los "exiliados". No es esa la cuestión: la pancarta que lucía en la fachada del Palau de la Generalitat, la Junta Electoral Central obligó a quitarla porque en periodo electoral todo lo relacionado con la propaganda partidista está perfectamente regulado y la pancarta incumplía las normas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Torra, que perdió su escaño en el Parlamento aunque una interpretación sesgada de la ley le permitió escapar de la inhabilitación como presidente de la Generalitat, y ayerse celebró la vista de casación ante el Tribunal Supremo, que escuchó a la Fiscalía y al abogado de Torra. Este último acudió a la vista no como acusado, sino representando a la Generalitat. El asunto por tanto no va de libertad de expresión, sino de una maniobra independentista más. O dos maniobras más: la primera, colocar una pancarta propagandística e ilegal para captar votos a través del habitual victimismo y presentando como héroes a los dirigentes en prisión por haber impulsado un referéndum ilegal y un movimiento calificado como sedición, y también como héroes a los que se fugaron de España. Segunda maniobra, utilizar el procedimiento judicial para promover el supuesto acoso de España a Cataluña y al derecho de los catalanes a manifestar sus afanes independentistas.

El independentismo está como está, debilitado por su profunda división interna. Torra es una marioneta en manos de Puigdemont, que no oculta su escaso entusiasmo por un presidente mediocre al que espera sustituir algún día. A estas alturas no se sabe si a Torra le puede más la animadversión a ERC y sus dirigentes o la que siente por los que defienden a España. Torra aguanta, pretende mantenerse, aunque le llegue la ratificación de la inhabilitación, amenaza con los tribunales europeos, con la insumisión y con no convocar elecciones antes de la inhabilitación, bloqueando así una Generalitat que, en funciones, ni puede convocar elecciones ni aprobar sus Presupuestos.

Todo esto lo sabe Sánchez. Aún así, da cancha a los independentistas, asegura que convocará la Mesa de Diálogo -¿diálogo para qué?- y permite que su escudero Iglesias haga ojitos a Bildu y ERC para que le apoyen los PGE. Puigdemont, mientras tanto, aplaude con las orejas en Waterloo.