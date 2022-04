Mujeres al gobierno

Andalucía se prepara para ir a votar a las urnas. En las oficinas de los partidos políticos deberían estar formando sus listas para repartir consejerías y vicepresidencias. Imagino que en esas arduas reuniones para buscar a los nombres que vayan a representarnos en cada una de las carteras habrán hecho una larga lista de personas que sean las "mejor preparadas" para asumir una responsabilidad tan relevante. Escucho sentencias similares a esta: "Las mujeres deben estar preparadas", "las mujeres deben estar capacitadas", "no hay que elegir a una mujer por obligación", "lo de la paridad es una parida"... Hay varones que yendo de feministas siguen dirigiendo grupos políticos, empresas, medios de comunicación que no ven que ellos mismos pecan de su ceguera por rodearse solo de hombres. ¿No se han dado cuenta (grave) o, no saben ver a las mujeres profesionalmente? Una mujer, es un ser humano con talento y mismos derechos. En el siglo XXI se acaba de formar un nuevo Gobierno en Castilla y León con 12 consejerías: 9 hombres y solo 3 mujeres. Según Mañueco, "son los mejores hombres y las mejores mujeres". Mire, no me creo que en toda la Comunidad de Castilla y León haya tan solo tres mujeres capaces de llevar una consejería. Esas declaraciones resultan tan ofensivas, como insultantes, intolerables y dolorosas. Y lo peor, perjudican al desarrollo político y social de nuestra tierra. Las mujeres siguen siendo despreciadas por los que tienen el poder para elegir. Están convirtiendo nuestra eterna reivindicación en un debate añejo. Pero los que están obsoletos son quienes son incapaces de encontrar talentos y valorar el equilibrio que necesita la sociedad para mejorar. ¿Cuántas veces, cuántos años tenemos que reclamarlo, denunciarlo? ¿Dónde están mirando para no ver más allá de los compañeros de partido que eligen porque, a lo largo de su experiencia política, se han hecho amigos? Señores políticos. Y digo "señores", la sociedad reclama que sus gobiernos estén representados de igual manera en cantidad y calidad tanto por hombres como por mujeres. Espero que el nuevo Gobierno que se esté hilvanando para Andalucía, se tome en serio definitivamente este grave problema. Se ruega a los señores políticos que con la misma intensidad que necesitan a las mujeres en sus casas las necesiten en su gobierno. Resuelvan , en estas elecciones, definitivamente la injusticia de la disparidad. Hagan de Andalucía una comunidad ejemplar.