Las matemáticas de Estado, a las que se refirieron Feijóo y Bendodo, son como son: el PP puede perder las próximas elecciones en España por culpa de sus pactos con Vox. Y el gran problema de esos pactos no se limita al reparto de sillones, a que Vox consiguió en Valencia 13 escaños y en Extremadura sólo 5 y no debería exigir lo mismo, sino que va más allá. Esos pactos han dado esperanzas al sanchismo, cuando ya iba de camino a los funerales. Hay dos millones de votos indecisos en el espacio central del electorado, a repartir entre PP y PSOE. Pero es muy difícil ganar dos millones de votos al PSOE cuando el socio niega la violencia contra las mujeres y provoca. Por eso, el problema no es sólo cuantitativo, es también cualitativo por lo ideológico.

Está calculado. Para gobernar en solitario, el PP necesitaría más de 150 escaños y reducir los diputados de Vox a poco más de 20; en cuyo caso el PP tendría legitimidad para pedirles su apoyo sin que entrara Vox en el Gobierno. En la reciente encuesta de DYM, el PP tendría de 138 a 141 escaños y Vox de 36 a 39, por lo que le exigiría entrar en el Gobierno. Pero con menos de 130 escaños para el PP, lo que pasará es que no gobernará (ni en solitario, ni acompañado), sino que seguirá el PSOE sanchista con el apoyo de la pandilla de Frankenstein.

Para el cambio, el PP necesita ganar esos dos millones de votantes indecisos. Con un millón y medio de nuevos votantes tendría opciones. Y con un millón es casi seguro que no sería suficiente, ni pactando con Vox. Al PP le ha ido mejor cuando aglutina el voto útil del centro derecha. Eso lo consiguió Juanma Moreno en Andalucía desde posiciones moderadas. Y también Isabel Díaz Ayuso en Madrid con unas propuestas más de derechas. Pero Madrid no es como la España periférica. Para estas elecciones les interesa más la estrategia andaluza.

El sanchismo, con sus excesos, ha dado alas a Vox. Pero el sanchismo está encantado con Vox, saben que no tendrán la mayoría en España, pero pueden impedírsela al PP. En el sanchismo entienden bastante de matemáticas de Estado. Pactan con quien les conviene. Han pactado hasta con el PP para conseguir la Alcaldía de Barcelona. Y, cuando les ha interesado, acabaron con Pablo Iglesias y desinflaron a Podemos, que era un socio infiel. Ahora tienen a Yolanda Díaz, una socia dócil a su servicio.

Mientras en el PP no entiendan lo que les interesa (frenar a Vox y atraer a más votantes) será difícil que gobiernen.