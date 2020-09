Estuve esperando, palabra a palabra, gesto a gesto, a lo largo de su corto discurso, a ver si la ministra de Defensa, Margarita Robles, decía algo sustancioso en su mensaje a la Legión Española del pasado fin de semana, pero se limitó a hacer una faena de aliño. La ignorancia inducida es peor que la ignorancia que causa la indiferencia hacia el conocimiento o la incapacidad para adquirir saberes y vivir experiencias. Porque la ignorancia natural, derivada de carencias circunstanciales o accidentales, es una ignorancia inocente. Pero la ignorancia inducida es un efecto característico de la perversidad.

En Algeciras, hay un callejón que se alargó hasta San Isidro, llamándose finalmente calle Rocha. Ahora se llama: General Primo de Rivera. La calle que llevaba el nombre del hijo del general (José Antonio) lo perdió. Se da la circunstancia de que en ese caminar por lo absurdo, la calle José Antonio se llamó "Prolongación de la calle Real", no existiendo el nombre en el callejero, de la calle a la que prolongaba. La calle Emilia de Gamir, que aludía a una buena señora que hizo mucho por los necesitados, cambió su nombre, tal vez porque era la esposa de un general, de apellido Gamir, y eso seguramente estaba mal visto, a pesar de que el general, que fue Gobernador Militar del Campo de Gibraltar, no llegó a conocer el despertar del siglo XX. Es el tipo de cosas que suceden en esa obnubilación que gusto en llamar ignorancia inducida. Algo que progresa como la enfermedad de Alzheimer, se va desaprendiendo; en aquel caso por degradación de los principios, si los hubo, y de los valores morales.

¿En qué cabeza cabe que se lancen loas sobre una institución sin mencionar ni sus orígenes ni sus progenitores? En el discurso de los socialistas, la Legión no tiene apenas pasado, surgió por generación espontánea. No desvelaré yo el secreto: me aplicaré un ejercicio de ocultación y autocensura, semejante al practicado con los gafes: no nombrarlos para evitar que los fantasmas se apoderen de nuestros silencios y alteren nuestras ensoñaciones. El historial de entrega y sacrificio de la Legión lo honran más de cien mil muertos y de cuarenta mil heridos y mutilados; 7 Laureadas colectivas, 23 Laureadas individuales, 1 Cruz de Guerra Francesa con Palma de Oro, 22 Medallas Militares colectivas y 211 Medallas Militares individuales. Y un sinfín de honores civiles, como la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos.