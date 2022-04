Encuentro fallido

La primera entrevista entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo fue, según el presidente del PP, "muy ilusionante", pero "menos fructífera de lo que me habría gustado". El panorama económico que desgranó Feijóo era desolador, y advirtió además que el presidente pretende convalidar su programa económico "tal cual". Se quejó Feijóo de que Sánchez ni siquiera se plantea acordarlo con la oposición. No lo va a apoyar, y con las cifras que manejó, demoledoras, justifican ese no apoyo.

Si el Gobierno quiere seguir solo, seguirá solo, dijo Feijóo, al que se le adivinaba buena disposición, pero desencanto ante la cerrazón del jefe del Ejecutivo. El presidente del PP no cierra la puerta a seguir negociando, y va a presentar periódicamente al Gobierno las propuestas que elabora el equipo del PP.

Encuentro muy cordial, pero de escaso éxito. En política exterior, Feijóo no acepta el cambio de posición sobre el Sahara de forma unilateral, y apoyo sin fisuras, sin embargo, respecto a la guerra de Ucrania. Y retomarán las negociaciones sobre la renovación del CGPJ y del Constitucional. Poco más.

Núñez Feijóo tiene menos que perder que el presidente de Gobierno si no alcanzan acuerdos, y no aceptará algunas exigencias que indican que el presidente, más que negociaciones, quiere sumisión. Feijóo, además, se encuentra en mejor situación electoral que Sánchez, con un PP en plena ola del entusiasmo generada por nuevo presidente y su nuevo equipo. Y con elementos muy sutiles que afianzan su figura, como por ejemplo la larga audiencia que mantuvo con el Rey, que indican que D. Felipe no buscaba un primera reunión protocolaria, sino que quería cambiar impresiones en profundidad.

El miércoles, en la Zarzuela hablaron de economía, de Ucrania y también del Sahara, de todo lo que hoy importa en España. Feijóo trasladó también a D. Felipe su apoyo inequívoco, personal y de su partido, hacia la Corona. Lo que no puede decirse que ocurra en el Gobierno. En apenas un par de días ha cambiado la forma de relacionarse entre el Gobierno y la oposición. El clima es distinto, con puntos sobre los que trabajar conjuntamente, aunque el primer intento haya sido fallido. Feijóo, al menos, está en disposición de sentarse a hablar, pero no va a entrar por el aro de Sánchez. Y mucho menos aceptará que el presidente imponga sus proyectos sin negociarlas con otros partidos. Fiejóo lo dijo muy claro: no ha convencido el presidente, pero va a seguir intentándolo. Lo que transmitía es que negociará sobre lo que considere clave para todos los españoles, no sólo para los votantes de Pedro Sánchez.