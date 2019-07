Central Madrid

En los últimos días he seguido todo el jaleo de Madrid Central desde la saludable distancia que me han procurado unos días de asueto en un municipio costero de la provincia de Almería. Y únicamente puedo admitir que, sentado en un chiringuito, con los pies en la arena y un margarita entre las manos mientas el de la barra tiene el buen gusto de poner en el loro a Caetano Veloso, parece todo considerablemente ridículo. Me llamó la atención, eso sí, que incluso The New York Times se apresurara a coronar a Madrid como la primera ciudad europea que anula medidas aplicadas para la lucha contra la contaminación del aire, y mucho más, claro, el ruido armado después de que un juez desestimara esta anulación y levantara la veda para la imposición de multas. Confieso, acabado mi retiro en el chiringuito, que todo me sigue pareciendo igual de ridículo en la medida en que el volumen del ruido no sólo no se ha sosegado, sino que continúa expandiéndose a una velocidad similar a la del Cosmos. A poco que uno se asome al telediario o a las redes sociales da la impresión de que todos los residentes entre Guadix y Santiago de Compostela transitan a diario por Madrid Central y se han visto inevitable y gravemente afectados por la marimorena. De que lo que hay en juego es una cuestión de Estado que nos incumbe a todos. Sí o sí.

Imagino que en el fondo todo esto tiene que ver con que la confrontación política sale a devolver en estos tiempos de vetos. No dudo de que lo que pase con Madrid Central afecta a mucha gente, sobre todo a los madrileños, pero esa llamada a las trincheras globales por una cuestión de exclusiva competencia municipal me parece un desatino. Por supuesto que revocar medidas cuya eficacia para paliar los efectos de la contaminación había quedado contrastada es una torpeza o seguramente algo mucho más grave, pero la supervivencia con un aire irrespirable a cuenta de la congestión del tráfico es un problema que afecta a otros muchos lugares de España, y de hecho en la mayor parte de las ciudades encontramos medidas ineficaces o perniciosas al respecto, bien por electoralismo, por populismo o por inacción. Sin embargo, ¿adónde apuntan todos los focos? ¿Dónde se cuecen las habas, dónde se da el debate más interesante? Pues en Madrid, por supuesto. Y si Sevilla pierde su posición en el ranking de las ciudades europeas más recomendables para viajar en bicicleta, allá los sevillanos.

Pero no desfallezcamos, que este verano hay ferias a diestro y siniestro por toda Andalucía, así que volverán a hablar por ahí de lo bien que lo pasamos aquí. Y olé.