En los días de Veladas y Fiestas nuestra ciudad traslada la vivencia social a la Feria. Esto no ocurre únicamente en La Línea de la Concepción, sino en numerosas localidades de Andalucía.

Se podría realizar una tesis doctoral sobre cómo se ha transformado y evolucionado la pluralidad y diversidad de mi pueblo en paralelo con la Velada. Para ello solo tengo que centrarme en las casetas.

De las cuarenta y muchas que ha tenido en sus mejores momentos, este año tenemos 18, dos más que el año pasado: Los Aparentaos; Sin Comentarios; El Encuentro; El Portón; Turí-Turí; La Lola; La Salvaora; Amigos de la Suite; La Presumía; Pudin Dada; El Cardeo Linense; Amigos de la Pilar; La Puñetera Flamenca; Angarilla; Tentaero; Municipal; Hermandad del Rocío y Caza y Pesca. Con acierto se han instalado todas en la calle principal, con la misma estructura que después cada uno la ha revestido con su propia personalidad. Con solo verlas sabes qué tipo de sociedad te espera dentro.

Las grandes entidades han perdido protagonismo y las casetas de partidos políticos han desaparecido. Son casetas que dan respuestas muy diferentes, desde las familiares a las dirigidas a un público más joven. Casetas donde puedes descansar, comer y charlar con los amigos, a otras donde se busca más el baile ya sea por sevillanas o por los ritmos más latinos, puertorriqueños, del reguetón. Cada uno busca su fiesta, su caseta, y en mi pueblo se les da respuestas muy diversas.

La Feria de día sobre todo las casetas, paso a paso, va creciendo gracias a los aires acondicionados, aunque en pleno mes de julio se continúa prefiriendo la Velada nocturna. En pleno verano tenemos las fiestas más largas de España, ¿o me equivoco?

Pero no es oro todo lo que reluce, es complicado montar una caseta, aproximadamente quince mil euros. Se tiene que arreglar el recinto ferial, el asfalto y sobre todo el saneamiento. Tenemos una magnífica Velada, pero el recinto Ferial no está a su altura. El Ayuntamiento cobra el suelo y si queremos que crezca el número de casetas no es la posición más acertada.

Sí, La Línea de la Concepción creó sello propio con el Domingo Rociero; Sí, el Carmen sin ser Patrona eclesial estos días es la Patrona Popular; aquí no se termina la progresión, el Día de la Mujer sigue creciendo. Es un día de almuerzos familiares y de amigos. No importa el levante o el poniente, con mucho o muchísimo calor, pero nuestra Velada se llenará. La vida es ruido, bullicio, movimiento, risas, cante y bailes.

Ya habrá tiempo para el descanso. Vente que aquí, pasarás un buen rato, y si no puedes, hoy que es el día de La Línea.