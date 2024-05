El Parlamento británico muestra sus reservas al acuerdo de Gibraltar por la "disminución significativa de la soberanía"

El Comité de Control Europeo del Parlamento británico ha expresado su alarma por la posibilidad de una "disminución significativa de la soberanía británica" en Gibraltar si las negociaciones entre la Comisión Europea y Reino Unido para un tratado tras la salida de la Unión Europea concluyen con un acuerdo. En una sesión celebra este miércoles, los miembros de esta comisión, en su mayoría acérrimos partidarios del Brexit, consideraron "extremadamente preocupante" la situación en la que quedaría el Peñón y que las líneas rojas se estuvieran "severamente desdibujando".

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, no sólo lo niega, sino que considera "detestable" esta apreciación de los parlamentarios. En una carta dirigida al presidente del comité, Sir William Cash, el jefe del Gobierno gibraltareño defiende que no está dispuesto "a ceder ni un ápice de la soberanía británica". "Si hubiera existido tal riesgo, mi equipo habría abandonado inmediatamente estas conversaciones. Aún hoy lo seguiríamos haciendo. Como hemos oído al comité y al viceministro principal, Joseph García, tenemos planes muy desarrollados para un Resultado No Negociado (NNO, por sus siglas en inglés). Estamos seguros también de que tenemos el pleno respaldo de su comisión y del Parlamento británico para su aplicación práctica y el apoyo económico que se necesitaría en caso de que se produjera una situación inaceptable, que una propuesta bloqueara estas negociaciones", comunicó.

"El hecho es que el cambio en nuestra relación con la UE y el hecho de que no estuviéramos incluidos en el Acuerdo de Retirada inicial con el Reino Unido, ha dado lugar a negociaciones prolongadas y complicadas durante las que seguimos colaborando de forma muy positiva con el Reino Unido, la Comisión de la Unión y España, que es nuestro Estado miembro vecino", apostilla.

"Como ya he dicho al Parlamento y a su comisión en el pasado, Gibraltar es británico, británico y británico y así seguirá siendo por completo. Esto es inmutable y el pueblo de Gibraltar siempre ha sido el mejor guardián de ello", concluye.

El secretario de estado británico para las Américas, el Caribe y Territorios de Ultramar, David Rutley, que respondió a las preguntas del comité en el Parlamento británico junto al director del Grupo de Trabajo de Negociaciones de Gibraltar, Robbie Bulloch, subrayó que el Gobierno de Rishi Sunak no se alcanzaría ningún acuerdo sin el consentimiento del Gobierno de Gibraltar. También garantizó que cualquier acuerdo salvaguardaría la soberanía de Gibraltar y aseguraría que las instalaciones militares del Reino Unido en el Peñón pudieran continuar operando sin obstáculos. Por último dijo que la frontera de Gibraltar permanecería donde está, pero se eliminarían los controles fronterizos para asegurar una fluidez que mantendría o incluso aumentara la prosperidad del enclave.

Sir William Cash le dijo que necesitará regresar ante el comité para aclarar detalles específicos, como si las autoridades del Espacio Schengen podrían negar la entrada a los británicos que viajen a Gibraltar, lo que, según él, sería “totalmente inaceptable”.

Bulloch dijo que los visitantes a Gibraltar estarían sujetos a las normas de Schengen con respecto a la duración de su estancia, aunque Rutley había subrayado anteriormente que Gibraltar no sería parte de ese espacio. En estos momentos, manifestó, se negocia si las autoridades de Schengen podrían “plantear obstáculos” o incluso impedir la entrada de ciudadanos británicos o gibraltareños. En cuanto a los controles biométricos en el puerto y en el aeropuerto, Bulloch afirmó que sería necesario adoptar medidas específicas para ello.

También se cuestionó la gestión del aeropuerto y de la pista de aterrizaje. Rutley subrayó que esto seguiría igual y que el Ministerio de Defensa también participa en las negociaciones, además que si en el futuro hubiera vuelos hacia y desde la UE, esto sería económicamente beneficioso, al margen de otras consideraciones prácticas.

El Ministro de Asuntos Exteriores, David Cameron, comparecerá en un futuro ante el comité para responder a más preguntas de los parlamentarios escépticos.