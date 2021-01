Alarico en el Senado de la nueva Roma

Cuando los godos liderados por Alarico saquearon Roma en el año 410, el imperio ya era un pecio de la historia, tanto que Roma ya no era su capital, sino Rávena. Los bárbaros sólo encargaron la esquela del muerto. Gore Vidal vivió obsesionado con las similitudes de Estados Unidos con Roma: una república conjurada contra los reyes, el imperio extendido sobre el Occidente conocido y una decadencia de ciega soberbia que el autor de Juliano el Apóstata ya veía venir con motivo del 11-S. Ahora, un negacionista disfrazado de bisonte profana el Senado, una turba asalta el Capitolio enfervorecida por un presidente sobre el que hay serios indicios racionales de su demencia. Estados Unidos ha fallado, la gran democracia de Tocqueville sale muy tocada porque Estados Unidos se construyó para eso, para que ningún rey loco se hiciese con el poder, y éste ha estado a punto de conseguirlo. No va a destruir la nación porque sigue siendo grande, pero el daño reputacional que le ha inflingido en el mundo es una primera condición para su decadencia.

¿Desde cuándo no gana una guerra Estados Unidos? Si su Gobierno no es capaz de hacer algo por sus nacionales en situaciones de catástrofe, y lo vimos con el huracán Katrina y ahora con la pandemia, ¿cómo va a salvar a los iraquíes o a los afganos? El imperio comienza a no ser creíble, Míster Marshall ha muerto.

Con Trump ha fallado el Grand Old Party, el viejo partido de Lincoln, que le aplaudió sus estupideces y sus arengas. Deja más de 70 millones de seguidores y un país fracturado, donde la guerra civil no sólo es un asunto del pasado, aunque su peor contribución es haber instalado la mentira como elemento real del debate político. El paradigma de todo esto es que tuvo que anunciar su aceptación (de boca pequeña) de la derrota a través de la cuenta de Twitter de un colaborador porque las principales redes sociales lo han censurado.

Como los relojes averiados que dan bien la hora en dos ocasiones, Trump ha cometido varios aciertos, y uno de ellos es identificar a China como su contrincante real. La dictadura comunista que vive del capitalismo salvaje es una potencia económica, será la líder tecnológica y, en un futuro cercano, un actor militar de carácter imperial. Como Roma una vez caída, Estados Unidos seguirá siendo el referente cultural del mundo, el soft power ha sido eso, ninguna otra nación le aventaja en producción científica, cinematográfica, literaria e intelectual, pero el resto del mundo le ha perdido el respeto, nadie querrá que el amigo americano maneje nunca más su vida interna.