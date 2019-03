Nos sobran los motivos

Las llaves en la mano durante todo el camino de vuelta a casa. El salario desigual. Las camas y el fregao. El cuplé a la suegra. La talla 38. El piropo del desconocido. El enfrentamiento que sucede tras rebelarte contra el piropo. ¿Y para cuándo vas a tener un niño? Se te va a pasar el arroz. Que no estemos en los libros de Historia. Que no cuente nuestra historia. Currar el doble para conseguir la mitad. Vox. Los avances conseguidos pendientes de un hilo. Por todo lo que seamos capaces de soñar. Por mi madre. Por las hijas. Por los hijos. Por mis compañeras. Por mi vecina del 5º que ni se lo plantea. La guantá, el insulto, la violencia en todas sus formas. Decidir sobre mi cuerpo. Compartirlo con quien quiera. Las sentencias. Las manadas. Los lobos solitarios. Decir feminismo sin miedo ni confusiones. Decir igualdad. Real. ¿Que por qué se convoca el 8-M una huelga? No, por nada, hombre, por nada...