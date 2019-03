Una retina para todos

Hace unos días pude conocer una iniciativa de esas que dan un vuelco al corazón para quienes luchamos y soñamos por la salud sin fronteras. Un periódico digital titulaba una noticia que abre esperanzas de futuro de esta manera: "Una retina de grafeno para devolver la vista a 230 millones de personas".

Se trata de una iniciativa conjunta de los siete mejores centros de investigación de Cataluña (Centre for Genomic Regulation, Institute for Bioengineering of Catalonia, The Institute of Photonic Sciences, Institute of Chemical Research of Catalonia, The Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechonology, Institute for High Energy Physics y Institute for Resarch in Biomedicine) cuyo objetivo es colaborar para construir un proyecto científico multidisciplinar que permite la interacción de centros dedicados a campos de la investigación muy diversos para devolver la visión a 230 millones de personas en todo el mundo.

Lo que se pretende es desarrollar un implante de grafeno por parte de los investigadores implicados que se quiere situar en contacto con la retina para estimular las neuronas gaglionares, que son las responsables de transportar los impulsos al cerebro, a través de una serie de electrodos.

En la fase actual, el proyecto de investigación está en fase de desarrollo in vitro y se espera que muy pronto se comiencen los estudios en cerdos enanos, cuyo ojo parece tener una buena similitud fisiológica con el de los humanos.

Seguramente el titular de la noticia resulte exclusivamente optimista pero lo que es indudable es que con estudios como este, se abre una puerta a la esperanza en una prologue que afecta a más de 230 millones de personas en el mundo según estima la OMS que asegura que el 80% de los casos se podrían evitar o curar pero, también, la cifra de personas ciegas podría seguir aumentando y llegar a máximos en el año 2050.

A pesar de que queden algunos años para disponer de manera definitiva de esta "retina de grafeno" es evidente que esta investigación tiene un enorme potencial ya que el envejecimiento de la población en los países occidentales está provocando un aumento de la degeneración ocular. De la misma forma que en otras patologías, de nuevo la ciencia medica abre opciones para cambiar el curso de las enfermedades y es más que probable que en los próximos años podamos asistir a enormes avances que puedan permitir ganar muchas batallas al sufrimiento que producen las enfermedades mas prevalentes e incluso a las mas raras.

Este es otro ejemplo de la importancia que tiene dar apoyo a la investigación como una herramienta que en el ámbito biomédico puede aportar mejoras en la salud y en el ámbito económico, tiene un enorme potencial para el desarrollo económico y la generación de riqueza.

Pero, de nuevo, tenemos que trabajar de manera decidida y firme para conseguir que no haya fronteras a la salud y que todos los avances lleguen a quien los necesite sea cual sea su lugar de residencia y su origen social. La salud debe ser una oportunidad para todos. Esperemos que, en su momento, pueda haber una retina de grafeno para todos. Es lo correcto. Es lo eficiente. Es lo ético.