Veto al reguetón

U na empresa de ocio propietaria de un parque infantil en Chiclana se ha declarado como espacio libre de reguetón. Ya no sonarán por sus altavoces temas como Sin pijama o expresiones como "tú estás bien dura, no me puedo contener" que suponen, además de un mal gusto fuera de toda duda, el peor de los ejemplos para los niños. Porque aunque no interpreten el significado nada inocente de las letras, esa concatenación de ruidos va siempre acompañada de vídeos musicales cargados de contoneos, escasez de ropa y alusiones al sexo explícito, al materialismo y el menosprecio a la mujer. Los niños de los 80 nos criamos con cosas bastante más ñoñas y nuestros padres se escandalizaban porque en alguna canción rebelde en esas horteras películas infantiles de Enrique y Ana cantaran "caca, culo, pedo o pis" mientras que los de hoy parecen insensibles a los mensajes que reciben sus hijos. Por eso se agradecen iniciativas sensatas como ésta. No todos los héroes llevan capa.