Nueva York no es lo que era. Su esencia tiene más que ver ahora con un parque temático blandito que la meca de tendencias y meollo de contrastes insólitos que fue durante decenios. La urbe sigue siendo el ombligo del globo pero ha declinado en la autocomplacencia e incluso en la excesiva vulgaridad. The Undoing comienza casi como un publirreportaje de los modos del Upper East Side y madura como una siniestra celda donde se encierran los personajes con sus respectivos secretos. Pero no.

The Undoing es la serie "con" Hugh Grant y Nicole Kidman de la que se ha comentado mucho y que está completa en HBO. A lo largo de las semanas caminábamos hacia una relato de inquietud pero el episodio de desenlace desmerece. No es la primera vez que el riesgo de los guionistas se echa a perder para resolver el nudo. Aunque se base en un best seller de una historia como de la que va tirando de las cuerdas The Undoing podía haber sido más sorprendente, e incluso coherente. Termina derivando hacia una Peli de Tarde de lo más convencional. Tantos subrayados en las series las desinflan. Lo que convierte en ruidosa y estelar esta producción de HBO es la aparición de su trío de ilustres, Kidman, Grant y Donald Sutherland (además del siempre eficaz Edgar Ramírez).

A la australiana de Hawai, sobre quien recae el peso psicológico más sutil de la historia, se la ha quedado la cara tan plástica que por momentos parece recubierta de cera, lo que se convierte en un problema cuando se trata de transmitir las angustias, los ahogos, que sufre el personaje, la esposa de un infiel acusado de haber asesinado a su propia amante. Los siempre limitados recursos interpretativos de Hugh Grant son un lastre y más en un personaje de sentimientos polarizados como el doctor de oncología.

The Undoing parece más de lo que es, lo que le sucede a tantas series de esas que nos llegan cada mes en aluvión. Los nombres de Hollywood animan pero las historia no terminan de estar a la altura de los sueldos.