Tercera jornada en verde

Continúan las alzas en los principales mercados de renta variable, animados por las declaraciones de la Reserva Federal de EEUU sobre la orientación de su política monetaria. Powell declaró el miércoles que podrían comenzar a reducir el ritmo de compras de activos a partir de su próxima reunión (2-3 de noviembre) y completar el proceso a mediados de 2022 si la economía estadounidense continúa avanzando hacia sus objetivos de inflación y empleo. No obstante, no descartó esperar más si fuera necesario y enfatizó que el tapering no implicaría una señal directa para la primera subida de tipos de interés.

Eso sí, la Fed revisó al alza su previsión de inflación en 2021 (4,2% anual vs. 3,4% anterior) ante las elevadas presiones inflacionistas a corto plazo y reduce su proyección del PIB a un 5,9% anual este año (vs. 7,0% estimado en junio) ante el impacto de la variante delta en julio y agosto.

Los datos preliminares de los PMI de IHS Markit constataron ayer la ralentización de la economía estadounidense por cuarto mes consecutivo. En septiembre, su evolución se ha visto lastrada por la variante Delta del Covid-19, las interrupciones en la cadena de suministro y la escasez de mano de obra.

Los principales índices europeos repuntaron cerca de un 1%, a excepción del FTSE 100 británico, que cerró con un ligero descenso (-0,07%) tras la reunión del Banco de Inglaterra. El Íbex 35 subió el 0,78%, hasta 8.876,90 puntos, con solo siete valores en negativo y destacando la caída de los valores turísticos (Aena -1,63%, IAG -0,94%). Cinco entidades bancarias se han situado entre los 10 valores más alcistas, liderados por Santander (+2,99%) y BBVA (+2,81%).