Va terminando el año y pienso en cosas sobre las que habría querido escribir y se han quedado atrás. Escojo tres, al azar. Me llega la noticia de la gran exposición en la Royal Gallery de dibujos de Egon Schielle y Gustav KLimt; los dos murieron en 1918 en la epidemia conocida como gripe española, que no tuvo su origen en España pero se le ha quedado el nombre. Este año es el centenario del momento más fuerte de la gripe, junto con el de la terminación de la Gran Guerra; la gripe mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo, no se sabe, pero en cualquier caso fueron más que todos los muertos en las dos guerras mundiales. Quizás el abrupto final de la guerra se debió a la inutilidad de seguir matándose cuando había un virus que lo hacía más eficazmente. En Andalucía la enfermedad fue especialmente grave, sobre todo en Jaén, Córdoba y Málaga, y nos enseña lo vulnerable que es la especie humana a pandemias que pueden extenderse sin control. También, que en un país como el nuestro, por donde pasan millones de personas de todo el mundo, algo bueno tendrá el sistema de salud para que con higiene, vacunas y atención médica, se evite lo que damos por sentado que nunca va a ocurrir, pero está ahí, acechando.

El otro aniversario es el de 2001, Una odisea del espacio. En 1968 la película futurista de Kubrick nos estremecía al ver que una máquina podía llegar a tener poder sobre los humanos. No ha ocurrido así, y son algunos de nuestros semejantes los que utilizan la inteligencia artificial para robar datos, y la información para influir en la política y manipular sentimientos, ideas, y consumos. Mala sangre, subtitulada: Secretos y mentiras de una tecnológica en Silicon Valley, obtiene el premio al libro del año del mundo de los negocios, que dan Financial Times y McKinsey -y pronto veremos en el cine dirigida por Adam McKay-, donde su autor, John Carreyrou, saca punta al escándalo de la fallida empresa pionera en tecnología de análisis de sangre, Theranos, y de su influyente e hipnóticamente persuasiva fundadora, Elizabeth Holmes. Algo así, nos dice esta historia de codicia y soberbia, sólo ha sido posible por la idolatría hacia todo lo que viene de la cultura tecnológica innovadora.

Una tercera cosa que me ha llamado especialmente la atención, es uno de los muchos clarividentes artículos de nuestro compañero Carlos Colón, sobre la realidad de la política, la democracia, y las votaciones, que tenemos que mejorar continuamente, pero sin buscar lo perfecto, pues puede llevar -como hemos visto- a la abstención y abrir una vía al autoritarismo. Tengo delante el Libro de los amigos del gran Hugo von Hofmannsthal, donde dice: "El Estado -como forma de convivencia- no surge por la renuncia a los egoísmos de cada uno, sino que se convierte en esa renuncia misma; es un acuerdo para satisfacer la mayor cantidad de intereses y egoísmos posibles, y que existan juntos dando cuerpo al estado". Y termino con otra reflexión suya que quizás no tiene mucho que ver, pero me resulta particularmente emotiva y reinterpreto así: "Cuando una mujer sensible-dice- abandona la política, se lleva un secreto consigo: cómo le ha sido posible la supervivencia espiritual".