Es usted de izquierdas o de derecha? No, no conteste todavía porque todo eso ya ha pasado de moda. Ponga atención y fíjese en las virtudes del último grito. Vístase de chavista radical abertzale o de neofascista ultraderechista. No deje pasar la oportunidad de formar parte de esa masa de borregos que cree tener siempre la razón de su parte y que solo reconoce y respeta la democracia como un medio para obtener un fin, su fin y nada más. Se acabaron las medias tintas (si es que alguna vez las hubo) en este país de odios eternos. España ya no es lugar para razonar ni para entenderse. Nadie escucha más allá de su ego. Y esto es principalmente culpa de una clase política acomodada, ladrona y egoísta que ha terminado por reventar la burbuja del bienestar. Caminamos hacia un destino incierto y turbulento, como en las calles de Barcelona, gracias a estos señores y señoras de poder. ¿Y tú de quién eres? Yo, de Marujita.