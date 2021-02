Andalucía TV

Ya hemos contado por aquí que sería una peligrosa tendencia que los andaluces nos afanáramos en demostrar quién lo es más, cerrando fonemas, forzando ceceos y adjudicándonos cualidades excluyentes. Qué lástima que se diga que el castellano neutro es el "acento de los caciques". Los andalucistas del siglo XXI copian la confrontación, como los independentistas, y como también les gustan mucho los euros trabajan el filón del victimismo. Manejan tesis y tópicos que la mayoría de los andaluces tenemos superados. Ahora es más importante que nunca la vertebración y alzar una cualidad tan del sur como la ponderación.

Canal Sur entra en ebullición con el 28 de febrero, es su deber. Hay que aplaudir esos sentimentales spots provinciales que han venido a remediar las críticas vertidas sobre la promoción institucional. El festivo 28 es una fecha que nos reúne y la autonómica, que apenas congrega al 8,5% de la audiencia, enarbola con sinceridad la bandera blanca y verde. Pero en asuntos recientes como los terremotos de Granada con más presencia la RTVA hubiera ratificado su valor de proximidad único. La identificación con la gente no puede ser sólo folclórica y costumbrista. Andalucía es más trabajadora que artista.

El actual gobierno bipartito no tiene por qué acentuar su compromiso con el pueblo andaluz, como también resulta exagerado convertir en 'especial' la programación de Canal Sur cuando la vinculación con su tierra debe ser diaria y natural. Hay programas como Destino Andalucía que no le es necesario ser un contenido 'más andaluz'. En Tierra y Mar late la esencia de Andalucía en cada minuto, como en Espacio protegido, en Salud al día o en Campechanos. Son tan andaluces que no necesitan ser en febrero 'más especiales'. Llevan años en antena y cuentan con el respaldo del público, de su gente, de la gente a la que se dirigen. Cada día es 28F en esos programas y no hacen faltan fiestas ni acentos forzados para que nos sintamos orgullosos de la Andalucía que aparece en esos programas.