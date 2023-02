'El secreto del Arte'. La capacidad de aprendizaje se estimula con el juego

Este material desea estimular la competencia artística de los pequeños. Va dirigido a niños y niñas entre 3 y 6 años.

La caja de trabajo incluye seis figuras (personajes) para jugar con ellas y posicionarlas en el museo que podrán crear con la caja expositora que se transforma en el museo para exponer las obras realizadas por los pequeños, una pizarra para practicar los dibujos, un rotulador deleble, hojas de papel y el libro educativo.

El libro contiene los siguientes apartados: Líneas; La rueda de colores; Un mundo de colores; Formas; Materiales; El arte está en todas partes; Una cuestión de estilo; El arte pop y el arte urbano; Los temas más pintados en el mundo; Visitar museos y finaliza con Monta tu propia exposición.

Aunque es un material para los más pequeños de la casa, con la simple ayuda de los adultos, de los progenitores, estos también se pueden convertir en artistas, ya que es un curso completo de arte.

Es un libro de pequeño tamaño, pero con un gran número de ilustraciones y fotografías que lo hacen muy ameno y educativo.

La teoría de las inteligencias múltiples deja claro que no existe una única inteligencia que en los años sesenta casi se identificaba con la abstracción matemática, sino que los niños desde la más temprana edad van desarrollando distintas. La educación se centra en muchos casos en ofrecer contenidos y procedimientos enfocados a evaluar los dos primeros tipos de inteligencia: lingüística y lógico-matemática. La distopía que vivimos cuando estuvimos encerrados por la pandemia nos demostró que la competencia artística es importantísima.

Los materiales de El secreto del Arte acercan el arte, anima a su práctica, inspiran para que conozcan y quieran las distintas expresiones artísticas. Con estos materiales mejorarán sus habilidades de una forma atractiva y dinámica. Y a la vez desarrollarán las competencias sociales, lingüísticas, físicas y matemáticas.

Los pequeños lectores recomiendan

Carmen Aranda Ortiz de Educación Infantil de 5 años: “Estoy en mi escuela aprendiendo muchas cosas incluso a ser astronauta. Los libros son muy importantes porque ellos me ayudan a aprender. También me gusta dibujar un Avatar con las orejas muy largas y el pelo azul, este libro me ayuda a dibujarlo. Me gustan los libros que hacen preguntas y este tiene páginas para leer y también para colorear. Pero es un libro sorpresa porque también tiene muñequitos y fotografías. Te enseña a pintar, yo ya he hecho el camino de los caracoles, pero todavía tengo muchas cosas más que aprender.”

Es importante acercar el arte a nuestros niños desde la más temprana edad. Anteriormente hemos presentado ¡Mira qué artista! Matisse. Y de esta forma, con buenos libros, continuamos creando placer por el arte en los más pequeños.

Autora

La editora y escritora Anne Sofie Sternberg, de Dinamarca, tiene más de una década de experiencia dando vida a los cuentos infantiles en todo tipo de formatos impresos; ya sea de ficción o no ficción. Sus libros no solo entretienen, también tienen un marcado componente educativo.

Ha trabajado en Bonnier Publications como editora y directora de proyectos creando una serie de DVD de fitness nórdico.

Anne Sofie Stemberg, en esta línea de libros educativos, tiene en nuestras librerías cuatro cuentos clásicos: Ricitos de oro y los tres ositos, Caperucita roja, El Gato con botas y Los tres cerditos, todos ellos de la editorial GLOBE PUBLISHING. Todos ellos con el cuento y los personajes troquelados para que se puedan montar escénicamente la historia.

Actualmente es editora, escritora y gerente de proyectos en Globe Publishing, donde desarrollan libros de no ficción para niños de todo el mundo. Y su filosofía es el aprendizaje a través del juego.