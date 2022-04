'¡Mira qué artista! Matisse', amor al arte desde la infancia

Si para algo ha servido la pandemia, y sobre todo el confinamiento, es para fomentar la importancia de la educación artística en la formación integral de los pequeños. Los niños de una forma natural juegan, cantan, bailan, dibujan, pintan. Son creadores. Por desgracia, en muchos casos los adultos, incluso los educadores, no alimentamos esas habilidades y destrezas naturales. El proceso de aprendizaje está fuertemente unido a las distintas facetas artísticas. Con la expresión artística expresará sus pensamientos, ideas, emociones, sentimientos, sueños. Con su expresión artística se comunicará. El arte es esencial en la maduración de las personas, además, cada día tengo más claro que es un fuerte instrumento para el desarrollo lógico matemático, y para el aprendizaje de la lectoescritura.

¡Mira qué artista! Matisse no es solo un libro bello, sino un magnífico instrumento para crear placer por el arte en los más pequeños.

¡Mira qué artista! Matisse es un libro artístico, un juego para potenciar la curiosidad de sus lectores y el gusto por el arte. Este volumen nos presenta a Henri Matisse y su obra, pero desde una forma muy divertida e interactiva, con pop-ups, solapas, ventanas y distintas sorpresas. Al final del libro, tiene los materiales para que se puedan hacer su propio “gouache découpée”. El texto de información es muy atractivo en su presentación y cómodo de leer tanto para pequeños como para los adultos. El objetivo de este libro es convertir a los niños en amantes del arte y en motivar su espíritu creativo.

Los pequeños lectores recomiendan

Lucía Gil Ruiz, de 2º de ESO, es quien nos ha presentado este libro. “Este libro nos informa sobre la vida y la obra de Henri Matisse. Lo hace de manera sencilla para que sea fácil de entender para los niños pequeños. Con este libro he aprendido muchos detalles sobre Matisse y sus cuadros. El contiene dibujos y reproducciones de sus obras, y con sus explicaciones nos ayuda a comprender su proceso creativo y su forma de ver el arte. A mí me encanta el arte, disfruto conociendo obras artísticas nuevas y a los artistas que están detrás de cada creación. También me gusta dibujar, leer y visitar exposiciones y museos. Con este libro puedo hacer todas esas cosas a la vez. Compré este libro en mi última visita al Museo Picasso de Málaga y os lo recomiendo tanto para vosotros como para los más pequeños. Es una autentica obra de arte”.

Pasear, montar en bicicleta, ir a la playa, son momentos disfrutables con nuestros hijos, pero ¿te has planteado visitar un museo? ¿Ir a una exposición pictórica o fotográfica? Anímate, y para empezar disfruta de este libro con tus hijos.

Patricia Geis, barcelonesa, es diseñadora gráfica, autora e ilustradora de libros infantiles. Sus libros se han publicado en numerosos países y han ganado distintos premios, entre ellos el visual, A l’Abord d’Art, el White Ravens, el Premi Junceda, y Filaf, todos por su colección de libros de arte de Combel Editorial. Picasso también de la colección ¡Mira qué artista!, obtuvo el premio del libro infantil mejor editado del año de su publicación. Dentro de su obra también os recomiendo la edición que ha creado para celebrar el centenario de Ulises, libro para el baño de los más pequeños.