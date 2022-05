'El genio de las palabras' con 365 nuevas palabras para ampliar tu mundo

¿Son los diccionarios aburridos? Claro que no. En La estantería ya hemos presentado distintos diccionarios para nuestros jóvenes lectores:

En Un cuento para cada letra de Carmen Gil, presentando cada letra con 29 cuentos.

Un clásico como es el Diccionario estrafalario de Gloria Fuertes.

En Columbeta, la isla libro de Carles Cano, tenemos un bestiario de palabras mágicas.

Todos ellos son distintos y complementarios. El genio de las palabras nos presenta 365 palabras no usuales para los primeros lectores, pero que, con un planteamiento divertido, pasarán a formar parte de su vocabulario diario. Se realiza una exposición de este nuevo vocabulario en dobles páginas con una planificación de 52 semanas. Si deseamos este orden lo podemos cambiar. Al final tenemos un índice con todas las palabras para poder recordarla y buscarlas de nuevo.

El lector puede ver cada palabra en la lámina, a la vez en la parte inferior de ella los adultos podemos informarle de su significado. Un gran acierto de la autora es que todas ellas están enmarcadas en la aventura de Magic Cat, el protagonista de este álbum ilustrado, junto a sus amigos, juegan, van al colegio, al mercado, a la pista de patinaje, al gimnasio, a la granja, etc. En cada uno de estos lugares se encuentra con distintos objetos, con situaciones, emociones, que son expresadas con palabras. Enriquecer el lenguaje con este libro es muy divertido.

Los pequeños lectores recomiendan

Miguel Ángel Llama, alumno de 6º de primaria, junto con su hermana Valeria, de Educación Infantil 4 años, son los que nos han presentado este diccionario: “Muchas de las palabras que presenta Cat las conozco, pero no las uso, como puede ser abochornado, inquietud o rivalidad. Otras solo las encuentro en actividades de clase como beneficio, altitud o fluctuar. Cuando leo ¿qué significan estas palabras? Me parece que su uso es fácil y que debo incorporarlas a mi vocabulario. Mi hermana conocía pocas de estas palabras, y en su vocabulario de alumna de educación infantil no las usa. Ella se tomo la lectura de este libro como un juego de busca y encuentra la palabra indicada y no como un aprendizaje de vocabulario. Me he sentido emocionado al leérselo a mi hermana, y ella estaba alegre y contenta. Las ilustraciones son muy bonitas e infantiles”.

Enriquecer nuestro lenguaje debe ser un objetivo desde la edad más temprana, y de esta forma tener más precisión en la información que deseamos dar. La fortaleza del léxico determina en gran parte su potencial académico futuro. Este álbum ilustrado refuerza las aptitudes de comprensión y promueve el amor por el lenguaje, y una mayor afición por la lectura. Son 365 palabras poco habituales en el entorno familiar. Se dirige a primeros lectores a partir de 4 años, recomiendo un uso con los hermanos mayores y de esta forma un enriquecimiento mutuo.

Meredith L. Rowe es especialista en desarrollo y aprendizaje temprano de la Universidad de Harvard. “El genio de las palabras” es el primero de sus libros que llega a nuestro mercado.

La ilustradora Monika Forsberg tiene una colección de libros que tienen el objetivo de transmitirles a los primeros lectores valores esenciales para la convivencia familiar, con amigos y la socialización: Sharing, Love, First Words for Little ones, entre otros. Se encuentran en nuestro mercado en inglés.