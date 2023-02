'Princesa Kevin'. Los carnavales son para divertirse y disfrazarse, pero Kevin la lia cuando quiere ir de princesa

Hablar de disfraces en los colegios en el mes de febrero en Andalucía es crear ambiente de alegría entre los niños y niñas, sobre todo, en Primaria. Pero a la vez es tema de preocupación entre progenitores por la necesidad de ponerse manos a la obra y de malas caras de los adolescentes, pero la vergüenza solo es para el centro educativo, en la calle disfrutan.

El libro que traemos hoy va de disfraces. Nuestro protagonista es Kevin, un chaval algo testarudo, de mal genio, que no lo suaviza ni los días de fiesta del colegio. Como ya está cerca el fin de curso, en el colegio han preparado una fiesta de disfraces y un festival con canciones y teatro. Será un día muy divertido y cada uno puede venir disfrazado del personaje que quiera, o de un animal, o de una emoción. Bueno de emociones o sentimientos mejor no, que es muy difícil disfrazarse de “asco”. Los padres de Kevin le recomiendan muchos disfraces, pero no le gustan ninguno de ellos. Eso de piratas o vaqueros ya está muy visto. El traje de Superman es una estafa porque con él no se puede volar. Ir de caballero, dragón o robot es una lata porque no se le ve la cara. Él lo tiene muy claro, se disfrazará de Princesa. Le importa un comino que los demás se burlen de él, irá de princesa.

El carnaval y los disfraces es parte importante de nuestra cultura popular, y no solo de Cádiz capital. En el Club de lectura nos pusimos a la busca de un libro sobre el carnaval o de como disfrutas disfrazándote. Lo curioso es que por mayoría absoluta se eligió Princesa Kevin. Personalmente pensaba, que su portada “rosa algodón de azúcar”, tan llamativa, iba a tener el rechazo de los mayores. Gustó a todos, a pequeños y a los de ESO y Bachillerato. Me guardo la referencia literaria que ha realizado Ismael González, de 2º de Bachillerato, para otro momento.

Princesa Kevin es un álbum ilustrado no solo dirigido a los más pequeños. Recuerdo que ha sido publicado por la Editorial Edelvives, de los hermanos Maristas, que desde su fundación se han dedicado a la educación. Dentro de sus objetivos está la promoción de proyectos relacionados con la educación, más allá de los materiales y recursos del aula. Y un instrumento para ello es su editorial y los libros que en ella publica. De su catálogo hemos traído anteriormente Genios y Las aventuras de Tom Sawyer.

Princesa Kevin es un libro muy divertido, con momentos geniales. Su texto ágil no solo nos saca la sonrisa, sino más de una carcajada. Kevin no se disfraza de emoción, pero da la sorpresa. Pero a la vez su lectura nos hace pensar, recapacitar de los estereotipos sociales que aún se imponen. La amiga de Kevin, o su hermana, sí pueden disfrazarse de vaquera, de dragón, del lobo feroz, de guerrera, pero él no se puede disfrazar de princesa.

La fundación de la Editorial Edelvives centra su acción en: Crear y promover proyectos relacionados con la educación fuera del aula. Formar a los agentes de la educación. Y acompañar procesos educativos que logren transformar las realidades de la infancia. Con Princesa Kevin da en la diana. Es uno de los 15 libros para trabajar la diversidad elegidos por “RataCorne”. Este libro es promocionado en los centros maristas, pero también lo puede hacer nuestra ministra de igualdad Irene Montero. Les gustará a los defensores de la ley trans y también a Carmen Calvo aunque se haya abstenido.

Los pequeños lectores recomiendan: Lucía Gil alumna de 3º de ESO, es quien nos ha recomendado esta lectura: "La historia trata de como Kevin quiere ser una princesa. Le da igual lo que el resto piense. En la actuación final de curso irá vestido de princesa. Este libro me ha encantado, te habla de libertad, de ser tú mismo sin que te coarten los demás, sin que influyan en ti lo que dirán los demás. Me pareció curioso ver que los otros personajes no se metían con Kevin, pero tampoco se querían acercar a él como si les fuera a pegar algo. Pienso que lo primero que debemos tener por los demás es RESPETO. Es un álbum ilustrado infantil, pero lo recomiendo para todas las edades".

Los disfraces son importantes no solo para carnaval. Los disfraces no solo sirven para ocultar nuestra personalidad. En el colegio se debe trabajar la imaginación y para ello el teatro, el juego dramático y los disfraces, son una gran ayuda. Podemos crear situaciones y personajes. Se pueden vivir momentos distintos, conocer a otras culturas y trabajar la empatía. Disfruté mucho en mis tres años de prácticas en el Colegio La Atunara con un baúl lleno de trapos y telas para disfrazarse.

Michaël Escoffier, Francia, 1970. Escritor, ilustrador y publicista. Tiene publicado más de setentas obras, entre ellas destaco la serie de “Caramelo”.

Roland Garrigue, Paris, Francia. Ilustrador, dibuja desde niño. Estudió en la escuela de arte de Estrasburgo. Los trabajos de Tomi Ungerer, Colin Hawkins y Quentin Blake han influenciado en sus ilustraciones. Con sus trabajos crea mundos llenos de magias y situaciones surrealistas. De sus últimas creaciones también os recomiendo: La vida anodina de la Bruja Pegatina.