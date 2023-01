'Genios'. Los grandes protagonistas de la cultura del siglo XX

Genios está formado por veinte celebridades del siglo XX: talentos singulares, transgresores y adelantados a su época. Veinte personajes únicos e irrepetibles, excéntricos, sensibles, luchadores incansables.

Los "genios" de este volumen son: la escultora Camile Claudel; los bailarines Isadora Duncan y Rodolf Nuréyev; los pintores María Blanchard, Pablo Picasso, Salvador Dalí y Frida Kahlo; la diseñadora de moda Coco Chanel; los poetas Federico García Lorca y Alejandra Pizarnik; los escritores Ernest Hemingway, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez; el productor y director de cine Walt Disney; la actriz Bette Davis; las cantantes Billie Holiday, Chavela Vargas y María Callas; el dibujante y guionista de cómics Hugo Pratt y cierra el gran Freddie Mercury.

Elegir solo 20 creadores para marcar toda la grandeza de la cultura del siglo XX seguro que ha sido muy difícil y seguro que todos tendremos alguno que echaremos en falta como un gran arquitecto. Además de las propias palabras de los protagonistas, el libro tiene un índice con una pequeña biografía de estos.

María Jesús Lorente pretende que su texto sea un eco de la vida, de la voz, desea que escuchemos sus voces y el ambiente que los rodeaba a estos 20 genios. El texto se entrecruza con frases propias para dar más constancia de su presencia.

Con facilidad, percibimos la esencia artística, magistral y única de cada uno de ellos: la angustia de encontrarse encerrada en un manicomio; la libertad de unos pies desnudos en una danza no domesticada por la artificialidad de los convencionalismos; los dolores del cuerpo y del alma que se transforman para crear criaturas tiernas y luminosas en la pintura; el olor del óleo; la libertad elegante de la costura; escuchar el romance del mulero que vendía castañas; el sabor agridulce de mezclar vodka con pólvora; escuchar las risas de los niños crecidos de Walt Disney; las regañinas de Gala al egocentrismo extravagante de Dalí; el eco de los pasos de un visitante privilegiado en el hogar de Frida Kahlo; cerrar los ojos ante los cegadores flashes que iluminan a Bette Davis en la alfombra roja; el ronroneo del Volkswagen en el último viaje de Cortázar; la alegre melodía de la trompeta pidiendo silencio para poder escuchar a Billie Holiday; la voz quebrada llena de poesía de Chavela Vargas; las súplicas del piano por escuchar cantar a María Callas; pasear hacia el cine de la mano del abuelo de Gabriel García Márquez; navegar por un mar color esmeralda junto a Hugo Pratt; notar el frio del agua estancada en los poemas de Alejandra; palpar las alas de la libertad en la danza cuando Rudolf Nuréyer huye del autoritario régimen comunista soviético y, para cerrar, la leyenda fantasmal del gran Freddie Mercury.

Los pequeños lectores recomiendan

Aitor del Río y Alberto Benítez, alumnos de 1º de ESO, han sido los que nos han presentado este libro: “En Genios dominan las imágenes, las ilustraciones sobre el texto. Podemos decir que es un álbum ilustrado, pero para mayores. Algunos de los personajes presentados no los conocemos. Nuestros favoritos son Pablo Picasso y, por supuesto, Fredy Mercury. Nos hubiese gustado que estuviera Michael Jackson. Este libro nos recuerda que, si tienes un sueño, si el tren se para en tu vía, tienes que cogerlo, no dejarlo pasar. La cultura es importante en nuestras vidas, pero no es algo irreal, está formada por personajes muy concretos que tenemos que conocer”.

Con este libro hemos preparado una actividad que podéis realizar en casa o en vuestra aula. Es una lista con mis 7 genios favoritos. Buscamos su obra, un momento especial de sus vidas y realizamos una ilustración. Después, con los elegidos, completamos su ficha con una pequeña biografía que enmarcamos con una frase que lo resuma. Seguro que serán más de 20.

Fundamental en este volumen son las ilustraciones de Antonio Lorente. Está claro que Lorente es un gran retratista, y en Genios luce todo su arte. En La Estantería ya hemos presentado con anterioridad su gran trabajo en “Las aventuras de Tom Sawyer”. Y seguro que estas Navidades será un gran éxito su adaptación de “Mujercitas”.

María Jesús Lorente, nacida en Almería, es licenciada en Filología Inglesa. Es profesora de inglés en un centro de secundaria. No es la primera vez que los hermanos Lorente suman sus artes, texto con la ilustración, para publicar bellos libros como es Yago de la Editorial Meracovia o La princesa aburrida de UNO Editorial.